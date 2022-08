Profesor del Sena de Bucaramanga falleció mientras dictaba clases: esto es lo que se sabe

Un lamentable episodio vivieron este lunes algunos estudiantes de la sede del Sena de Bucaramanga, donde su maestro de aula murió repentinamente justo cuando se encontraba dictando clases.

Los hechos se registraron sobre el mediodía del 1 de agosto cuando el profesional en el área de contabilidad, quien fue identificado como Rafael Enrique Ballesteros Tolosa, se encontraba ejerciendo sus labores en esta institución académica a la cual logró entrar mediante un concurso realizado recientemente.

En medio de la clase y frente a sus alumnos, el profesor decidió salir del salón de clases dirigiéndose hacia unos de los baños de esta sede y justo ahí fue cuando otra funcionaria del plantel educativo escuchó un fuerte estruendo proveniente del lugar en mención, por lo que dio aviso a la auxiliar de enfermería del sitio.

“Se encontraba dictando clases cuando de repente se sintió mal, sale al baño, ya ahí sufre un desmayo, y de inmediato lo bajaron a enfermería, pero cuando llegaron los paramédicos ya estaba sin signos vitales”, relató Orlando Ariza, director de la Regional Santander del Sena.

De momento se desconocen los antecedentes médicos de Rafael Ballesteros, quien sufrió un infarto que la causó su muerte. La comunidad estudiantil de este centro de enseñanza de Bucaramanga está de luto.

Hombre muere arrollado por un bus en Bucaramanga

Este fin de semana un lamentable accidente de tránsito ocurrió en la ciudad de Bucaramanga (Santander), cuando en medio de una presunta imprudencia vial un hombre fue arrollado por un bus de servicio público.

El hecho ocurrió hacia las 5:50 de la mañana, del pasado sábado 30 de julio, cuando un hombre que intentaba cruzar la calle 41 entre carreras 17 y 18, zona céntrica de la Ciudad Bonita, fue embestido por el automotor que cubría la ruta Villa Rosa – Terminal.

Según las autoridades de Tránsito de Bucaramanga, al parecer, el peatón no se habría percatado de que el bus se aproximaba a gran velocidad, por lo cual decidió cruzar la vía. Sin embargo, luego de dar unos cuantos pasos sintió el fuerte golpe que lo envió contra el asfalto.

Minutos después, al sitio acudió una ambulancia y el caminante fue trasladado hacia un hospital de la ciudad, donde fue diagnosticado con trauma craneoencefálico severo y fractura en el omóplato. Allí permaneció durante más de 24 horas, pero pese al esfuerzo de los médicos no mostró mejoría.

Antes del mediodía del domingo, 31 de julio, los galenos reportaron el fallecimiento del hombre, quien hasta el momento no ha podido ser identificado, pues no portaba documentos de identificación; por lo cual no se descarta de que se trate de un habitante en condición de calle, que deambulaba por este sector de la Ciudad Bonita.

Funcionarios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga acudieron al centro médico y realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a Medicina Legal donde permanece como CNI (Cuerpo No Identificado).

Así mismo, se inició la respectiva investigación y análisis de cámaras de seguridad del sector, para establecer la responsabilidad de los involucrados.