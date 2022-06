¿Qué está ocurriendo en la sede de campaña Rodolfo Hernández tras el batacazo de primera vuelta? SEMANA le sigue la pista

Diariamente, a las 8:00 de la mañana, se abren las puertas de la “Casa Nariño”, la sede de campaña en Bucaramanga (Santander) del candidato a la presidencia de Colombia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández Suárez; una casa de dos pisos con fachada amarilla y amplias zonas verdes, ubicada en la calle 54 con carrera 28 - 42 esquina.

Tan pronto inicia la jornada de atención al público y durante todo el día son cientos de simpatizantes los que visitan la sede, unos buscando saludar y manifestarle su apoyo al exalcalde de Bucaramanga y otros con el propósito de comprar publicidad (afiches, camisas, gorras). En la puerta los controles son estrictos, dos policías, un vigilante y un escolta son los encargados de mantener la seguridad del lugar.

También están quienes llegan desde otros departamentos y municipios para pedir que el candidato los visite e incluso para quejarse y poner en conocimiento situaciones que, según ellos, podrían jugar en contra de Hernández.

Al parecer, quienes eran los coordinadores de la campaña de Federico Gutiérrez en la Costa se “autoproclamaron” coordinadores de la campaña de Rodolfo y estarían realizando reuniones en dichas zonas diciendo que son los encargados, según contaron colabores de la Liga de Gobernantes.

Entre tanto, Rodolfo Hernández este martes en la mañana recibió en Bucaramanga a su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo y en la noche recibirá a su asesor, el periodista y analista político, Ángel Beccassino. Con ellos y otro grupo de integrantes de la campaña, el ingeniero Hernández planeará cómo se desarrollarán estos próximos días de cara a la segunda vuelta de elecciones presidenciales.

“El país sí se sintonizó con quien es Rodolfo, cómo se comporta, cómo es esa persona cuando está cara a cara con la gente, eso tiene que seguir siendo. No nos vamos a poner otra camiseta”, dijo Beccasino a SEMANA.

Cabe recordar que el pasado domingo 29 de mayo, Hernández fue la gran sorpresa de la jornada electoral tras lograr 5.953.209 de votos, según la Registraduría. Sufragios que le sirvieron al ingeniero, junto al aspirante presidencial Gustavo Petro (8.527.768), para disputar la Presidencia de la República, el próximo 19 de junio.

En ese sentido, el exalcalde de Bucaramanga tiene sus puertas abiertas para recibir los 5 millones de votos que logró Fico, quien quedó en tercer puesto, un pedazo de los 888,000 votos de Fajardo (cuarto) y los votos de otros sectores minoritarios, que ya le han expresado su apoyo.

“Como siempre, recibo con agradecimiento el apoyo que cualquiera quiera ofrecer, pero mi única alianza es con el pueblo colombiano”, dijo Rodolfo en su cuenta de Twitter, tras el apoyo de quienes eran sus contrincantes.

Senador le retira el apoyo a Rodolfo

Este martes, también, el senador electo de la Alianza Verde Jota P Hernández anunció su retiro de la campaña presidencial de Rodolfo Hernández.

El influenciador, quien se convirtió en el hombre más votado de su partido, tomó la decisión después de escuchar a los senadores del Centro Democrático, como María Fernanda Cabal, José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia y Óscar Iván Zuluaga, anunciar su voto por el ingeniero santandereano.

“No me consta que esté haciendo acuerdos programáticos con ellos o entregándoles ministerios y sería irresponsable salir a afirmar algo de lo cual no tengo pruebas. Pero, no por eso, me voy a permitir estar en el mismo lugar donde están los asesinos de este pueblo que tanto han luchado por un mejor país”, detalló Hernández, quien, por ahora, tampoco respaldará a Gustavo Petro.