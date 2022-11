Tragedia en Barrancabermeja: bebé de 15 meses murió ahogado en un balde

Hay consternación en el municipio de Barrancabermeja, en Santander por el fallecimiento de un niño de 15 meses de edad, producto de un presunto descuido de sus padres. La familia, ahora, busca recursos para poder sepultar el cuerpo del pequeño.

El lamentable hecho ocurrió la mañana de este sábado, 19 de noviembre, al interior de una vivienda ubicada en el asentamiento humano denominado Campo Verde. De acuerdo con versiones preliminares, el bebé estaba acompañado por la madre cuando ocurrió la tragedia.

Al parecer, el niño estaba durmiendo, situación que aprovechó la progenitora para ingresar al baño. Sin embargo, cuando salió encontró una escena dolorosa. El bebé había caído a una taza con agua, que estaba al lado de la cama.

“Fue un accidente. La mamá se fue para el baño, el niño estaba entre dormido y se cayó al tarro con agua, lastimosamente esta tragedia nos tocó como familia. Hoy él estaba cumpliendo los 15 meses”, contó María González, abuela del menor en diálogo con el portal local El Verídico.

Ante la dramática escena, la madre de inmediato lo alzó y trasladó hasta el centro de salud El Danubio, pero para ese momento ya era muy tarde. El bebé ingresó sin signos vitales y los médicos no pudieron hacer nada por él.

Al centro médico acudió personal de la Sijin de la Policía, quien se encargó de realizar el levantamiento del pequeño cuerpo y trasladarlo hacia la morgue de Medicina Legal en Bucaramanga, donde le practicarán los respectivos análisis forenses para establecer las causas reales de este trágico suceso que enluta a Barrancabermeja.

Ahora, en medio del dolor, la familia del bebé hace un llamado a toda la comunidad para que los ayuden a conseguir los recursos económicos que necesitan para despedir a la víctima en cristiana sepultura. Quienes deseen colaborar a esta familia lo puede hacer a través del número Nequi 3224577721.

“Agradecemos a todas las personas que nos quieran apoyar, somos de bajos recursos y no esperábamos vivir un hecho tan doloroso como este. Es un accidente que le pude pasar a cualquiera”, agregó un familiar.

Bebé indígena murió esperando traslado a una UCI

El aparente retraso en el traslado de una menor de edad perteneciente a la comunidad indígena, que estaba hospitalizado en un centro asistencial en la ciudad de Montería, fue la causa de su muerte.

Según la denuncia que hizo el mismo defensor del Pueblo, Carlos Camargo, el hecho ocurrió en el Hospital San Jerónimo de Montería, donde la bebé, esperando una remisión a una UCI pediátrica, pasó varias horas esperando, porque su registro civil, al parecer, no aparecía.

Las autoridades distritales indicaron que la víctima provenía de la comunidad indígena Emberá Katío, del resguardo Koredó, quienes se ubican en el municipio de Tierralta, y en su caso, “hubo graves barreras de acceso que preocupan a la Defensoría del Pueblo, dado que la Nueva EPS no autorizó la remisión porque no contaba con afiliación. Aunque sus padres son usuarios de la EPS, la bebé no tenía registro civil de nacimiento, documento que dolorosamente fue expedido una hora después del fallecimiento de la bebé”.