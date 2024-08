Así respondió la gobernadora del Chocó cuando le preguntaron por la ayuda de Francia Márquez, a propósito del paro armado del ELN

El alcalde señaló que debido a la falta de combustible, una mujer embarazada, que iba a dar a luz, no pudo ser trasladada al puesto de salud más cercano, llamado Palestina, razón por la que ella y su bebé fallecieron. “Estaba dando a luz con la partera y se complicó. Cuando se pensó sacar al puesto de salud, nos reportaron que no tenían combustible”, dijo Gutiérrez.

La tensa situación que se vive en el departamento, debido al paro ilegal del ELN, también provocó la muerte de una bebé indígena de 16 meses, quien falleció en zona rural del municipio de Istmina al no recibir atención médica oportuna, ante el riesgo de las comunidades al desplazarse en la región. La bebé se encontraba en la comunidad indígena de San Cristóbal y presentó graves síntomas asociados a desnutrición, pero no pudo ser trasladada a un centro hospitalario por cuenta de las advertencias del grupo guerrillero.

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó: “No. No me he comunicado con la vicepresidenta. Tuve esta mañana comunicación con el viceministro de la Igualdad, de este ministerio, en particular, y he logrado ir teniendo comunicación, digamos, operativa y he propuesto que articulemos el puesto de mando unificado, que hagamos el comité de manera ampliada, que identifiquemos cuáles son las tareas de cada una de las dependencias y atendamos. Aquí lo importante es la gente”.