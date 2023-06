Así será el dispositivo de movilidad en Cali para el Día del Padre.

Desde este viernes, 16 de junio, inició el despliegue del plan operativo por parte de la Secretaría de Movilidad de Cali (Valle del Cauca), para este puente festivo y lo que será la celebración del Día del Padre.

De acuerdo con esta dependencia de la Alcaldía de Cali, el esquema operativo incluye los planes éxodo y retorno. El primero en mención empezó a operar desde tempranas horas del viernes, facilitando la salida de todas las personas que van a utilizar el puente festivo para descansar fuera de la ciudad.

También se desplegarán acciones en la vía donde se presenta alta afluencia de personas: zonas gastronómicas y de esparcimiento y en sitios turísticos como el río Pance. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

“Este lunes festivo contaremos con un esquema para garantizar el regreso de todos esos vehículos, enfocando nuestras acciones en los cinco puntos principales de ingreso que tiene Cali: la vía hacia Buenaventura y Dagua por la Portada al Mar; la salida hacia el sur de Cali por la Cañasgordas y la vía Panamericana; el ingreso que conecta con el municipio de Candelaria; la conexión que tenemos con Palmira; y monitoreamos las salidas hacia el municipio de Yumbo”, indicó William Vallejo, secretario de Movilidad Distrital.

Asimismo, durante el puente festivo se incrementarán los controles, enfocados en disminuir la siniestralidad y seguir trabajando por la protección de la vida en la vía.

“Venimos trabajando de forma conjunta con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Durante los últimos puentes festivos se ha determinado la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), de manera conjunta, en el que participan la Gobernación, Policía de Carreteras, los municipios del departamento y, por supuesto, Cali”, sostuvo Vallejo.

Agregó: “desde allí coordinamos acciones con las jurisdicciones vecinas, en materia de disminuir los índices de siniestralidad y garantizar la movilidad de quienes van a estar transitando este puente”, aseguró.

Movilidad contará con un esquema para garantizar el regreso de todos los vehículos, enfocando las acciones en los cinco puntos principales de ingreso que tiene Cali. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Cabe recordar que en 2021, ocho personas fallecieron en Cali por siniestros viales durante la celebración del Día del Padre. El número se redujo a dos víctimas el año pasado y se espera que durante este fin de semana no se registren pérdidas que lamentar.

Al interior de la ciudad, los agentes de tránsito realizarán puestos de control de exceso de velocidad y pruebas de alcoholemia. Adicionalmente, se desplegarán acciones en la vía donde se presenta alta afluencia de personas: zonas gastronómicas y de esparcimiento y en sitios turísticos como el río Pance.

El 50% de los conductores no ha renovado su licencia en Cali

El plazo para renovar la vigencia de la licencia de conducción está por vencerse. Este 20 de junio es la fecha límite para hacer el trámite y cientos de conductores siguen sin llevarlo a cabo, por lo que quedarán expuestos a multas.

En Cali, por ejemplo, el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (Cdav) estima que, hasta el momento, de las 250.000 licencias que estaban pendientes de renovación, se han tramitado 120.000, quedando a la deriva más del 50 % de los conductores.

Esta renovación es obligatoria para aquellos conductores que se beneficiaron de la Ley 2161 de 2021 (licencias que no tenían fecha de vencimiento, aparecían como indefinidas o con fecha de vencimiento entre el 1 y el 31 de enero de 2022).

El proceso de renovación de licencia, cuyo plazo fue ampliado, inició hace meses y, pese a eso, muchos no han hecho el trámite o lo dejaron para el final, cuando todos buscan desesperadamente hacerlo para no ser objeto de sanciones y ya prácticamente no hay tiempo.

Licencia de conducción. - Foto: Julián Galán

Y es que el Ministerio de Transporte ha dicho que no es posible ampliar de nuevo el plazo para renovar las licencias de conducción, de manera que quien no logre hacerlo antes del 20 de junio, quedará expuesto a las sanciones de rigor.

En Cali, para renovar la licencia, los conductores pueden acercarse a las sedes dispuestas por la administración, presentar el documento de identidad y estar inscritos en el Runt 2.0. Además, deben estar al día con las multas o contar con un acuerdo de pago vigente, así como presentar un examen de aptitud física y mental para conducir en los Centros de Reconocimiento de Conductores de la ciudad. El valor total de la renovación en Cali es de 357.900 pesos para automóviles y motocicletas.

“Estamos en capacidad de atender la demanda que llegue, el problema está en los exámenes médicos, que no los hacemos nosotros, sino los Centros de Reconocimiento. En estos lugares las citas colapsaron porque la gente dejó el trámite para última hora”, dijo a SEMANA Jaime Cárdenas, gerente del Cdav.