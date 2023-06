Alejandro Eder respondió a agarrón que tuvo su asesor con la precandidata a la alcaldía de Cali, Diana Rojas; esto dijo

Luego de que la precandidata a la alcaldía de Cali, Diana Rojas, expusiera en redes sociales un penoso episodio que protagonizó Alberto Hadad, asesor del también precandidato Alejandro Eder, en el que Hadad habría tomado el micrófono sin permiso en un evento donde estarían simpatizantes de la caleña, y donde la mandó a estudiar, Eder respondió.

“Quiero comunicar a la opinión pública que me parece desafortunado lo ocurrido el día de ayer con la exconcejal de Cali, Diana Rojas, y la intervención del exsecretario de tránsito, Alberto Hadad, fue un hecho alejado de lo que he representado como persona y como precandidato”, expresó Eder por medio de un comunicado.

Precandidatos a la alcaldía de Cali: Diana Rojas y Alejandro Eder. - Foto: Montaje Semana

Aunque Diana Rojas aseguró que Hadad fue el infiltrado en el evento, Alejandro Eder aseguró que el hecho se presentó en medio de una reunión organizada por la junta directiva del Club Campestre, encabezada por Alberto Hadad, y donde la exconcejal fue invitada.

“Ayer, Alberto Hadad, que está con Alejandro Eder, se coló a un almuerzo de mi campaña a ‘saludar’, tomó el micrófono y les pidió a los asistentes que me pagaran un máster en Boston, Washington, o en el exterior. Luego dijo que ‘el escogido’, es Eder y que a mí me toca en 4 años”, señaló Rojas en Twitter.

Posteriormente, Diana Rojas le respondió a Hadad. “No, Alberto: la que elige es la gente. No haber nacido con una beca en Estados Unidos no me invalida para ser alcaldesa de Cali. A mucho honor me pagué mi carrera en la Autónoma y mi máster en Los Andes. ¡Con esa patanería no vamos a cambiar a Cali!”, manifestó.

Al respecto, Alejandro Eder dijo en su misiva que él está enfocado en su candidatura, preparándose para liderar Cali y sacarla de la situación tan compleja por la que atraviesa, principalmente recuperando la seguridad, el control, creando oportunidades para que haya más empleo, más empresas y devolviendo el prestigio de la ciudad en el país.

Manifestando que, por el contrario, jamás tendrá alguna intención de dañar a los que están haciendo el mismo ejercicio que él.

La precandidata Diana Rojas aseguró que el almuerzo lo había organizado con simpatizantes de su campaña. - Foto: Twitter @DianaRojasCali

En cuanto al exsecretario Hadad, Eder explicó que mantiene una relación profesional porque en este proceso “mientras construye su plan de gobierno está extrayendo las buenas prácticas que le funcionaron cuando mejoró de manera notoria la movilidad de la ciudad”, manifestó Eder en el comunicado a la opinión pública.

Agregó: “A Diana y a Alberto los respeto y espero puedan superar el hecho, invito a que todos trabajemos juntos por Cali y que siempre prime por encima de cualquier interés, la ética y el amor”, expresó.

Entretanto, en un video que publicó la precandidata, se le escucha expresar a Hadad su apoyo a Eder desde hace cuatro años.

“Yo me la jugué toda con Alejandro hace cuatro años, estuve mano a mano con él en la campaña cuando yo juré volver al sector público y acepté ser el secretario de Movilidad en ese entonces; recorrimos la ciudad, caminamos la ciudad, conocí de cerca quién es Alejandro Eder, su perseverancia, su lucha, su amor por Cali”.

Alberto Hadad, asesor del precandidato a la alcaldía de Cali, Alejandro Eder. - Foto: Instagram: @albertohadadlemos

Agregó: “Alejandro es una persona que conoce la ciudad y que tiene una característica que la viví con él, que es una persona que tiene conexiones con el exterior, con el fondo monetario internacional, con todas las adjudicadoras de riesgo, con el BID, donde puede jalar proyectos hacia nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene que ser la segunda ciudad del país, yo no me explico como Calo va para el quinto lugar, al paso que vamos nos va a pasar Bucaramanga”.

Ayer, Alberto Hadad, que está con @alejoeder, se coló a un almuerzo de mi campaña a “saludar”, tomó el micrófono y les pidió a los asistentes que me pagaran un máster en Boston, Washington, o en el exterior. Luego dijo que "el escogido" es Eder y que a mí me toca en 4 años. pic.twitter.com/nqnHs18bEF — Diana Carolina Rojas 🥐 (@DianaRojasCali) June 15, 2023

Desde la campaña de Rojas también indicaron que este tipo de intromisiones son inaceptables “y más si se recurre a lenguaje que infantiliza, violenta e invisibiliza a otros precandidatos, en este caso a Diana Rojas. El cambio que exigen los caleños no se alcanza a partir del irrespeto”.