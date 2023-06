En medio de advertencias por inconstitucionalidad, Cámara aprueba reforma al Código Electoral en último debate

Este viernes 16 de junio, la Cámara de Representantes aprobó en último debate la polémica reforma al Código Electoral, iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y el registrador Alexander Vega. Con 99 votos a favor y solo 3 en contra, la iniciativa modernizará la norma de 1986 y aborda por primera vez el sufragio electrónico.

Se aprobó el voto electrónico mixto y nuevos cargos de libre nombramiento en la Registraduría, que son la mayor preocupación de quienes se oponían al proyecto.

En medio de la discusión, las representantes Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza dieron a conocer artículos que podrían ir en contra de la Constitución colombiana.

En una de sus intervenciones, la representante Juvinao advirtió que existen puntos “problemáticos” en torno a la creación de burocracia. Entre ellos, mencionó los artículos 11 y 15 del proyecto, los cuales le darían al registrador el poder de nombrar a dedo a delegados departamentales, entre otros servidores.

Código electoral se discute en el Congreso. - Foto: SEMANA

En el punto tres del texto, se le permite al registrador “nombrar los cargos directivos del nivel central, los registradores distritales de Bogotá, delegados departamentales, delegados seccionales en registro civil e identificación y en lo electoral, de acuerdo con las reglas de la carrera administrativa especial”.

Luego, en el punto cuatro, el mismo artículo permite que el registrador pueda “delegar” a los registradores departamentales el nombramiento de los delegados seccionales y servidores.

En el artículo 15, el nuevo Código Electoral reitera que los registradores departamentales nombrarán a los servidores de su circunscripción electoral, si esta tarea se la delega el registrador nacional.

De acuerdo con Juvinao, se trata de artículos inconstitucionales que podrían caerse en la revisión posterior hecha por la Corte Constitucional.

Lo que aprobaron en el #CódigoElectoral es una aberración inconstitucional y una irresponsabilidad: ¡están clientelizando y acabando con la Registraduría! Advierto que la Corte lo va a tumbar y los congresistas que hoy lo pupitrean tendrán que asumir. ESTOS SON MICOS. Explico⬇️ pic.twitter.com/NZAW17gd0Y — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) June 16, 2023

“Este código no está por encima de la Constitución política. ¿Qué es esta barbaridad, qué es este irrespeto, qué es esta inconstitucionalidad, qué es esta irresponsabilidad? Aquí no podemos legislar en contra de la Constitución. Ustedes lo pueden aprobar, pero tengo que decirles que se va a caer (...). Lo que estamos haciendo es acabar con la independencia de la Registraduría, lo que estamos haciendo es acabar con la idoneidad. Lo que estamos haciendo es poner en riesgo la politización, la burocratización y la clientelización ordinaria y vulgar de la entidad que debería brindarnos garantías a todos”, manifestó Juvinao.

Cámara de Representantes - Foto: Guillermo Torres /Semana

Finalmente, lanzó una pulla a los congresistas que apoyan la iniciativa: “quizás hoy el registrador es amigo de ustedes, pero cuando mañana el registrador no sea amigo de ustedes esto les va a pesar”.

La representante Pedraza también se pronunció sobre los artículos polémicos, manifestando su preocupación por los nuevos cargos creados para la Registraduría.

“A mí me genera mucha preocupación que los nuevos cargos que este Código Electoral permite que se creen en la Registraduría no vayan a ser elegidos por concurso de méritos, a pesar de que la Constitución es muy clara al expresar que hay un régimen especial de contratación laboral que implica que se debe abrir concurso de méritos. No pueden ser nombramientos a dedo, como se propone en varios artículos de este Código Electoral”, alertó.

Al igual que Juvinao, la congresista resaltó que los nombramientos a dedo podrían restarle independencia a la Registraduría.

Reforma al código electoral. - Foto: Senado de la República

Vergüenza que la Cámara acabe de aprobar los arts. 11 y 15 del código electoral que son abiertamente INCONSTITUCIONALES porque le permiten al Registrador pasarse por la faja el concruso de méritos y nombrar cargos a dedo. ¡Esto acaba con la independencia de la Registraduría! pic.twitter.com/oGCEanHGtz — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) June 16, 2023

“Vergüenza que la Cámara acabe de aprobar los artículos 11 y 15 del código electoral, que son abiertamente inconstitucionales porque le permiten al Registrador pasarse por la faja el concurso de méritos y nombrar cargos a dedo. ¡Esto acaba con la independencia de la Registraduría!”, publicó Pedraza en su cuenta de Twitter.