Autoridades en Cali empezarían a cobrar por uso del espacio público

En 2022, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali presentó los diseños de cinco proyectos para la recuperación de espacio público e infraestructura de transporte en la ciudad.

Según indicó esta dependencia, estos planes serían ejecutados en sitios que han sido muy importantes para la cultura caleña y vallecaucana, tal como la Plazoleta de Bella Artes; según la Administración, esta tendrá una inversión de $700.600.000 y abarcará 3.508 M2.

“Vamos a intervenir el punto que se conoce como ‘La gruta’. Se retirará el mobiliario deteriorado, se adecuarán espacios amplios de circulación, se recuperará la zona verde y la idea es tener una vinculación directa con Bellas Artes”, indicó en su momento el exdirector de Planeación, Roy Alejandro Barreras.

El segundo proyecto, según informaron, sería el Bulevar de los Cholados, donde asisten cientos de turistas cada mes para degustar uno de los manjares típicos del Valle. Con este plan se busca el reordenamiento y la recuperación urbana y arquitectónica del sector de la calle 9, donde están ubicados los choladeros.

Barreras indicó que se invertirán $38.300 millones. La obra resaltará el antiguo hipódromo, que es un bien patrimonial, contempla la construcción de un sótano de estacionamiento en las Canchas Panamericanas y la eliminación del separador de la calle 9, para permitir un flujo vehicular permanente; habrá un bulevar peatonal, una plazoleta y reorganización de los módulos de ventas.

Aunque en su momento no se mencionaron cobros por el uso del espacio público, se conoció que esta semana la Alcaldía de Cali firmó el decreto para realizar este recaudo para quienes lo usen con fines lucrativos.

Al parecer, este cobro sería recaudado en el Fondo de Espacio Público y se destinarían a la compra, mantenimiento y adecuación de los mismos espacios.

La ordenanza también establecería que el no acatamiento por parte de los particulares daría lugar a la suspensión inmediata de la actividad, además podrías verse envueltos en procesos judiciales.

“Estamos montando el plan de trabajo, ya que el decreto está amarrado a expedir unas guías que aterrizan los procedimientos para las autorizaciones de los espacios y los cobros, en eso hemos ido avanzando”, explicó el actual director de Planeación, Ricardo José Castro.

Cabe recordar que desde el 2014 se planificó que el Distrito cobraría por la utilización del espacio público, lo cual quedó consignado en el Plan de Ordenamiento Territorial de ese año, pero solo hasta ahora se empezaría a implementar.

“El Plan de Ordenamiento Territorial tiene cosas muy interesantes, como la Vuelta de Occidente y el Centro de Acopio Campesino, pero ninguno de los dos se ha hecho, esto es porque nunca se ha tenido la vocación real de hacerlo”, manifestó el concejal de Cali, Juan Martín Bravo.

También señaló que la ciudad tiene que buscar fuentes de financiación, y que interpuso una acción de cumplimiento para que este plan se realice.

“Si no tenemos recursos para hacer obras no vamos a tener cómo avanzar. Hay que medir a todo el mundo con la misma vara, tanto a la persona que está ocupando en el centro como a la que está en el Parque del Perro, no puede haber ningún tipo de beneficio para algunos sectores”, recalcó.

Hasta el momento, las autoridades caleñas no han determinado la fecha en que se iniciarían estos cobros.

Entretanto, otro de los proyectos que se ejecutaría para recuperar el espacio público de la ciudad es el Paseo peatonal de la carrera 34 (San Fernando Viejo), que conectará el Parque del Perro con el Panamericano.

“Se generarán 20 mil metros cuadrados de espacio público y la idea es recomponer el uso peatonal y organizar cruces vehiculares. Habrá nueva iluminación, cicloparqueaderos, mobiliario renovado y se instalarán sensores de ruido”, indicó la Alcaldía de Cali.

La recuperación urbana y arquitectónica de la Plaza de Cayzedo hace parte de las cinco iniciativas diseñadas por Planeación, a través del Taller de Espacio Público.

“Se estima una inversión de $14.481 millones. Se busca unificar la textura del espacio y que sea una sola gran plaza”, indicó el director de Planeación. Este proyecto se encuentra en evaluación del Comité de Patrimonio y su ejecución empezaría en el 2023.