Motociclista cogió a piedra un bus del MIO en Cali y todo quedó en video; van dos hechos violentos esta semana

Un hombre que iba a bordo de una motocicleta en la calle 15, en el centro de Cali, Valle, fue protagonista de una nueva agresión contra un bus articulado del Masivo Integrado de Occidente (MIO).

El acto de intolerancia quedó grabado en video y fue compartido rápidamente en redes sociales. La grabación muestra a la comunidad indignada por el hecho, al parecer, cometido por un joven.

Supuestamente, el motociclista, por hechos aún desconocidos, habría tomado una piedra grande y posteriormente, impactó el vidrio del lado del conductor.

A pesar del ataque, el conductor habría salido ileso. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

“Era un muchacho delgado, de tez blanca; iba en una motocicleta crypton color morado”, se escucha en el clip. Entretanto, otra usuaria del sistema le pregunta al conductor: “¿Usted no tiene ningún enemigo?”.

Este nuevo caso de agresión contra el MIO se presentó en la mañana de este viernes 17 de marzo. Aunque la situación no pasó a mayores, los ciudadanos le piden a las autoridades dar con el paradero del hombre que atacó el bus y que responda ante la justicia.

Este es el segundo hecho que se presenta en contra del sistema de transporte masivo de Cali, en una semana. La primera acción violenta ocurrió en la calle 10, también en el centro de la ciudad.

Un video dejó en evidencia al presunto agresor quien iba en moto, y tras discutir con el conductor del MIO, en cuestión de segundos intentó quitar una de las plumillas del bus de transporte público, sin embargo, los usuarios del Sistema le reclamaron, y el hombre huyó en contravía.

Un usuario del Masivo Integrado de Occidente (MIO) grabó la situación. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Hasta el momento, no se han pronunciado sobre estos casos ni Metrocali, Policía o Secretaría de Seguridad y Justicia.

Mientras tanto, ambos hechos han suscitado comentarios de rechazo. “Porque la gente le tiene bronca al transporte público. Es un odio incomprensible”; “Cali necesita un alcalde con el carácter de Bukele”; “Cali, sucursal de la delincuencia”; “Cali es un absoluto desorden, la vías un asco, la movilidad un caos, la demagogia en las calles absoluta. Definitivamente, no hay alcalde”; “esa no es la manera de reaccionar, increíble que los conductores y usuarios tengan que vivir este tipo de situaciones”; “ojalá las autoridades lo capturen pronto, si no se hace justicia, estos hechos se seguirán presentando en la ciudad”. Han sido algunos de los comentarios.

Mujer fue víctima de hurto en Cali

La inseguridad en Cali, Valle, no cesa. Los homicidios son protagonistas en la ciudad, sumado a los constantes robos; justamente, el más reciente hurto se reportó aproximadamente a las 8:30 a. m. del pasado miércoles en el barrio Calima, comuna 4 de la capital vallecaucana.

En un video que grabó toda la acción delincuencial, se observa a una mujer caminando por una vía pública del sector mientras hablaba por celular, posteriormente, se le acerca un hombre en motocicleta, quien vestía una pantaloneta, zapatillas y un buzo manga larga, asimismo, llevaba el casco puesto.

La grabación denota cuando la ciudadana empezó a discutir con el motociclista, le pregunta: ¿qué quiere? Asimismo, se va alejando, mientras que el hombre procede a perseguirla en la moto y, al parecer, con palabras intimidatorias logra que la mujer le entregue el teléfono móvil.

La mujer inmediatamente fue abordada por el desconocido en motocicleta, decidió entregarle su celular. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Finalmente, el presunto ladrón a bordo de la nota huye con rumbo desconocido. Entretanto, la ciudadana se queda paralizada en el andén después la situación de inseguridad que vivió.

Ya ni salir a trabajar se puede 🤦‍♂️ la inseguridad en Cali cada día peor. Esto sucedió en el barrio Calima sobre las 8:30am donde un MotoLadrón le robó el celular a una señora. #quepasaencalive pic.twitter.com/ZUBBs4afUy — Que Pasa en Cali ve! (@quepasaencalive) March 15, 2023

Otro hecho que no ha dejado de causar indignación fue el robo más rápido de la historia en Cali, que se reportó el pasado 28 de febrero.

Con resignación y sin poner resistencia, en el barrio San Vicente, mientras una mujer esperaba sentada que abrieran las puertas de su lugar de trabajo, un hombre en una motocicleta se le acercó y sin que enseñara su arma o la intimidara, la ciudadana entregó su celular y él muy tranquilamente huyó del lugar. Todo ocurrió en un segundo.

Las denuncias por hurto en Cali están disparadas; sin embargo, la ciudadanía ya está ´acostumbrada´. - Foto: Fragmento de video - Twitter: @HumoEscarlata2

Este hecho fue catalogado en redes sociales como “el robo más rápido de la historia”, y todo por la forma en la que esta ciudadana reacciona ante los delincuentes, que tienen azotada la ciudad.

Ajajajajaja la situación en Cali está tan jodida, que ya la gente actúa normal en un robo. pic.twitter.com/U2vFY3Vtjb — Humo Escarlata. (@HumoEscarlata2) February 28, 2023

Sin embargo, los mismos usuarios le dan la razón a la mujer y aseguran que ellos harían lo mismo y así evitarían una tragedia: “ya hemos ido normalizando estas situaciones al punto de aceptar que no hay nada más que hacer”; “vivimos con la percepción del robo que se escucha una motocicleta y pensamos que viene un ladrón. Pobre mujer, se vio tan indefensa que sin pensar entregó su celular”; “yo también un par de veces he hecho esto, preferiblemente entregar todo de inmediato en vez de forcejear y ganarse un disparo”, son algunos de los comentarios.