Esta es la ruta del MIO de Cali que tendrá cambios en su recorrido.

Metro Cali indicó que debido a una solicitud de la comunidad del oriente de Cali (Valle del Cauca), desde el próximo lunes 20 de marzo, la ruta alimentadora A44A presentará ajustes en su recorrido. En ese sentido, se busca cubrir el tramo de la calle 94 entre carreras 25 y 23 y, reforzar el corredor de la carrera 23 en el sector de Valle Grande quedando con las rutas A41A y A44A.

Con este ajuste en su recorrido, la ruta A44A dejará de atender el tramo sobre la carrera 25 entre las calles 80 y 94, el cual quedará atendido por las rutas A47, C02, C520 y T52.

Terminal Calipso del MIO. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

“Por otro lado, se les recuerda los usuarios de la ruta A52 que presta servicio hacia el hospital Isaías Duarte Cancino que, por el mal estado de la vía al frente del centro hospitalario, ésta continuará haciendo su recorrido en dos variantes”, informaron desde Metro Cali.

Variante larga

Inicia en la Terminal Aguablanca, toma la calle 96, la carrera 29, la Avenida Ciudad de Cali, la carrera 28, la transversal 103 y finaliza en la Terminal Aguablanca. Su horario de operación es de lunes a sábado de 5:45 a.m. a 7:30 p.m., domingo de 2:00 p.m. a 7:30 p.m. y festivos de 6:00 a.m. a 7:30 p.m.

Variante corta ruta

Inicia su recorrido en la Terminal Aguablanca, toma la carrera 28D, la Avenida Ciudad de Cali, la carrera 28, la transversal 103 y finaliza en la Terminal Aguablanca. Su horario de operación es de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 5:45 a.m. y de 7:30 p.m. a 11:00 p.m. Domingo de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 7:30 p.m. a 10:00 p.m. y festivos de 7:30 p.m. a 10:00 p.m.

Ajustes de paradas en Terminal Andrés Sanín

Ruta P74: descenso de pasajeros en la plataforma C1 y, ascenso en la plataforma C3.

Ruta P52A: cuando se dirige hacia el norte el ascenso y descenso de pasajeros, es en la plataforma C. Mientras que, cuando se dirige hacia el sur, el ascenso y descenso de pasajeros, es en la plataforma C2.

Masivo Integrado de Occidente (MIO). - Foto: DANIEL JARAMILLO

Para más información, las personas tienen a su disposición los canales oficiales de la entidad; línea de atención al usuario 6204040 y el canal infoMIO 3113086000.

El MIO Cable sigue sin funcionar

Desde el pasado 11 de enero, el servicio del Masivo Integrado de Occidente (MIO) Cable, se encuentra suspendido por mantenimiento. Sin embargo, los habitantes de la comuna 20 de la capital del Valle del Cauca que usan este servicio de transporte aseguran que requieren prontamente del reinicio de la operación del sistema.

Al respecto, Metro Cali explicó que en noviembre de 2022, contrataron una consultoría con la firma Skycable para realizar la inspección y diagnóstico del sistema de transporte aéreo suspendido MIO Cable; proceso que se llevó a cabo con la intención de conocer el estado real del sistema y prevenir cualquier anomalía. “Desde el año 2015, fecha en que se inició la operación, nunca se había realizado este tipo de trabajo”, aseguró la compañía.

Como resultado de esta consultoría, se habrían encontrado situaciones que, según la norma técnica europea que regula estos sistemas, debían ser atendidas en el corto plazo.

“También se identificaron condiciones que debían subsanarse para optimizar la operación y funcionamiento del sistema. Por lo tanto, a partir del 11 de enero, se decidió suspender la operación para iniciar un mantenimiento preventivo y correctivo en condiciones de calidad y seguridad para los usuarios. Metro Cali siempre ha considerado que la prestación del servicio en condiciones de calidad, con todas las garantías para la vida y la oportunidad para los usuarios, es una prioridad”, aseveraron desde Metro Cali.

Desde entonces, Metro Cali asumió el control directo de la administración, operación, control y mantenimiento del sistema aéreo suspendido, ya que finalizó el contrato de operación con la Asociación Cable Aéreo de Manizales (Acam).

“Como parte de las acciones llevadas a cabo por Metro Cali, se contrató a un grupo de ingenieros especializados de la empresa Leitner, el fabricante del sistema, para realizar intervenciones especializadas. Debido a la agenda de estos profesionales, solo pueden iniciar sus labores a partir del 15 de marzo”, indicaron.

Estos ingenieros que vienen desde Italia serán los mismos que realizan el mantenimiento y puesta a punto en diferentes países del mundo donde operan sistemas de transporte aéreo suspendido. Leitner opera más de 1.200 teleféricos solo en Europa.

El MIO Cable moviliza alrededor de 2.500 personas. - Foto: Cortesía Metro Cali

“Hasta la fecha, se ha trabajado incansablemente y con total responsabilidad, pensando en el bienestar de la comunidad, para restablecer el servicio del sistema que moviliza alrededor de 2.500 personas diariamente desde y hacia la comuna 20″.

Metro Cali además explicó que el sistema aéreo suspendido está siendo sometido a un mantenimiento preventivo y correctivo.

El preventivo consiste en realizar las rutinas convencionales de mantenimiento y cambiar algunas piezas para garantizar el funcionamiento del sistema dentro de las normas básicas de seguridad recomendadas por el fabricante.

Mientras que el correctivo se divide en dos tipos de intervenciones: “cambiar piezas que actualmente no funcionan correctamente y deben ser reemplazadas para hacer funcionar el sistema, y que no pueden ser realizadas por el personal que se tiene para la operación del MIO Cable. Por lo tanto, se deben contratar servicios de repuestos y mano de obra certificada por el fabricante. Estas labores serán iniciadas el 15 de marzo, una vez que los especialistas que son enviados por la empresa fabricante lleguen a territorio nacional”, sostuvieron.