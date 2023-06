Catalina Ortiz no descarta renunciar tras engaño de supuesta agresión: “Es una opción que está sobre la mesa”

La precandidata a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz aseguró que renunciar a su aspiración electoral es una de las opciones que está evaluando tras aceptar que el video viral en el que un hombre la agrede verbalmente y le tira agua en las calles de la capital del Valle del Cauca, mientras hacía campaña, es un montaje.

“Creo que es una opción que está sobre la mesa (renunciar), por supuesto, creo que uno en la vida debe poner la cara y aceptar las consecuencias de las cosas que hace y que le pasan, pero quiero dejar claro que me engañaron y que no conozco a ese señor Fernando Palechor (el actor que le agrede en el video)”, señaló Ortiz.

Así las cosas, Ortiz daría un paso al costado en su anhelo de obtener el aval del Partido Dignidad y Compromiso para aspirar a la Alcaldía de Cali en las elecciones de octubre de este año.

Catalina Ortiz, candidata a la Alcaldía de Cali, cuando el actor le lanzó agua en su rostro y la agredió verbalmente. - Foto: Autor Anónimo

La decisión sobre su futuro, sin embargo, la tomaría en los próximos días. “Tengo que asumir la responsabilidad, tengo que evaluar qué va a pasar, no quiero salir con decisiones apresuradas”, afirma.

El engaño al que fue sometida la opinión pública a través de la banalización de un tema tan sensible como la violencia de género llevó a Ortiz a aceptar, además, que su imagen cayó bajo ante los electores.

“Tendré que hacer esfuerzos muy grandes para recuperar mi credibilidad, fue un error muy grande el que se cometió dentro de mi campaña. Espero que haciendo eso, y siendo la persona que he sido al rededor de los temas de país y región, pueda volver a jugar en el escenario público”, expuso.

Catalina Ortiz está buscando el aval del partido Dignidad y Compromiso. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La aún precandidata salió a dar estas explicaciones luego de las pruebas del montaje divulgadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y las declaraciones de Isa la Negra Vikinga, directora creativa de la agencia Mulatos, quien dijo haber fraguado la puesta en escena.

La versión de Isa la Negra Vikinga

“Sí hemos sido víctimas de agresiones que me han indignado, el sábado nos gritaron, me dio mucha indignación, pero no hay video de eso porque no se está preparado para ese tipo de situaciones, así que decidí hacer un performance de eso. Invité a mi amigo Fernando (el actor) y le pedí que me ayudara a evidenciar la violencia de género”, aseguró.

Isa la Negra Vikinga afirma que el actor aceptó de inmediato. “Me dijo que de una, que hiciéramos teatro de lo oprimido, y eso fue lo que pusimos en escena”, asevera.

Según la directora creativa de Mulatos, la precandidata no tenía conocimiento del montaje: “Para lograrlo tuve que coger desprevenida a Cata o no hubiera reaccionado naturalmente. Y sí, así como la vieron, reacciona ella”.

La directora de la agencia Mulatos fraguó el montaje. - Foto: Tomadas de redes sociales

Pese a señalar que Ortiz no tenía conocimiento, acepta que luego iba a revisar el video con ella, pero que esto no ocurrió porque antes de eso fue publicado, supuestamente por terceros, en redes sociales. “Se volvió tendencia, dejé que el experimento social siguiera adelante. Cuando menos pensé, Cata ya estaba poniendo la denuncia porque estaba sana de todo esto”, dice. La mujer cierra el video pidiendo disculpas a Ortiz porque supuestamente no tenía claro que la agresión era actuada.