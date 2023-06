Daniel Quintero revela graves detalles de la falsa agresión a Catalina Ortiz: “El montaje fue planeado por usted”

Daniel Quintero fue el encargado de desenmascarar la falsa agresión que sufrió la precandidata a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz, que indignó a todo el país. El mandatario entregó detalles de cómo descubrió el montaje y confrontó la versión que suministró la mujer este jueves (primero de junio) para justificar el escándalo que protagonizó.

Hasta este miércoles, se conoció que un desconocido la maltrató verbalmente y le lanzó agua desde un vehículo particular mientras ella hacía campaña en una de las avenidas de la capital del Valle del Cauca. Esa escena causó un rechazo generalizado en Colombia, pero resultó siendo un montaje de su grupo de trabajo.

Una vez se conoció la primera parte del suceso, el alcalde de Medellín puso a disposición de la ciudadanía diez millones de pesos de su salario a cambio de información que ayudara a dar con el paradero del sujeto que la agredió. El ofrecimiento llamó la atención y empezó a tener efecto en las calles.

Se desconoce si él entregó la recompensa, pero reveló que alguien le suministró datos para confirmar que todo fue una actuación. Entre tantas cosas, le dieron el nombre propio del actor y la organización a la que pertenece. Cuando puso esto en evidencia en las redes sociales, Catalina Ortiz no tuvo más remedio que aceptar.

Catalina Ortiz, candidata a la Alcaldía de Cali, supuesta víctima de un hombre que le lanzó agua en su rostro. - Foto: Autor Anónimo

En medio del reconocimiento del engaño, afirmó que no tenía idea de que se trataba de una puesta en escena: “Nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge un video. Las agresiones contra las mujeres son una realidad y no son un juego”, dijo la precandidata.

Al contrario, Quintero aseguró que la fuente que le dio la información aseguró que, supuestamente, detrás de la situación estaba ella. Además, habría tenido el objetivo de ocultar la identidad del agresor para que los medios de comunicación no pudieran descubrir la historia real del falso ataque que conmocionó a la gente.

Daniel Quintero revela farsa de Catalina Ortiz en Cali. - Foto: DAVID ESTRADA LARRAÑETA

Así lo afirmó el mandatario por medio de su cuenta de Twitter: “Señora Catalina Ortiz, la fuente que me dio la información confirmó no solo que el montaje fue planeado con usted, sino que, además, usted participó en tareas para ocultar al agresor y que no fuera descubierto por los medios. ¿Le suena Roldanillo?”.

Ella reiteró que sólo en la noche de este miércoles descubrió lo que había detrás del incidente y sus compañeros de la campaña le prometieron publicar un video en el que darían la cara ante la opinión pública. En medio de la supuesta indignación que tendría, despidió de su proyecto político a la persona que planeó la escena.

Catalina Ortiz está en el ojo del huracán por falso ataque que sufrió. - Foto: Valentina Perez

En conversación con Blu Radio, informó que no descarta apartarse de la contienda electora de octubre por cuenta del montaje que habría sufrido, dado que ya habría desconfianza: “Yo he sido engañada. Hay una persona que trabaja conmigo y ayer me dijo que no había sido capaz de decirme”, mencionó Ortiz.

Aunque se justificó, las lluvias de críticas no han parado. Desde varios sectores de la política han reprochado la situación. El excandidato presidencial Sergio Fajardo dijo en Twitter: “La violencia política y la violencia de género son temas serios y reales. No pueden ser usados, bajo ninguna circunstancia, como una estrategia electoral”.

En un tono más elevado, la senadora Angélica Lozano habló del tema, refiriéndose a la persona que habría orquestado la escena: “Estúpida, mil veces estúpida. Señora La Negra Vikinga!!! ¡Pa’ criterio no se estudia! No hay derecho, usted dañó a millones de mujeres que padecen vejámenes, crímenes y agresiones. Usted no solo destruyó a Catalina, usted profundizó el machismo, reforzó la incredulidad en las víctimas”.