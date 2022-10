Colegio del oriente de Cali lleva más de una semana sin energía; estudiantes reciben clases en la cancha y pasillos de la institución

Preocupados se encuentran docentes, estudiantes y padres de familia de la sede El Vergel de la Institución Educativa El Diamante de Cali por la ausencia del servicio de energía en las instalaciones de la institución. Esta preocupante situación va para dos semanas y las soluciones no aparecen.

Una docente del colegio que prefirió omitir su nombre le contó a SEMANA que funcionarios de Empresas Municipales de Cali (Emcali) suspendieron el servicio de energía por supuestas irregularidades.

“Quitaron la energía porque el contador y las instalaciones, al parecer, tenían algo fraudulento. Tengo entendido que no es cuestión de pagar el recibo y ya, sino que tienen que hacer unos arreglos para que no haya nada fraudulento”, aseguró la educadora. La profesora dice que estos problemas con Emcali no son nuevos y que otros cortes ocurrieron en el pasado afectando a cientos de estudiantes.

La ausencia del servicio de energía ha obligado a maestros y estudiantes a recurrir a todo tipo de estrategias con el objetivo de continuar con las actividades educativas. Entre las ideas se destaca la implementación del ‘pico y aula’.

“Estamos haciendo un ‘pico y aula’, es decir, nos rotamos los salones que reciben más luz para dictar las clases”, explicó. Además, las actividades se han trasladado a la cancha del colegio y a los pasillos, pues dentro de los salones la oscuridad impide el normal aprendizaje de los estudiantes.

Y añade: “Si sale el sol, se alcanza a ver un poco dentro de los salones, pero si el día está oscuro, uno sufre. El ‘pico y aula’ se hace para no despachar a los estudiantes para sus casas”.

La comunidad educativa se reunió la semana pasada con el secretario de Educación, José Darwin Lenis, y le expuso la difícil situación. El funcionario, dicen los docentes, se comprometió a ayudar a solucionar la problemática, pero poco y nada ha cambiado.

SEMENA habló al respecto con Lenis, quien se mostró sorprendido con que el servicio de energía siguiera suspendido y pidió al rector de la institución apersonarse del tema. Una vez más prometió llevar a cabo las gestiones pertinentes para que las jornadas se desarrollen con normalidad.

Este medio conoció que mientras Emcali hace las adecuaciones, en el colegio hicieron una conexión hechiza temporal para captar energía de un bloque del establecimiento educativo que sí cuenta con el servicio.

Dicha conexión instalada apenas este viernes ha permitido tener luz dentro de la institución, sin embargo, no hay forma de encender dispositivos electrónicos esenciales como computadores. “Se necesita una solución real y concreta, no algo provisional”, solicitó la docente que denunció las deplorables condiciones en la sede El Vergel de la Institución Educativa El Diamante de Cali.