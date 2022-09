Contraloría encontró sobrecostos superiores al 1.000 % en escandaloso contrato de Emcali para comprar televisores por más de 42 millones de pesos

En una audiencia pública adelantada este viernes -30 de septiembre- en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cali, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez reveló haber constatado sobrecostos superiores al 1.000 % en algunos ítems del escandaloso contrato que Empresas Municipales de Cali (Emcali) firmó con la Unión Temporal AMI 2022.

“Lo que se ha podido detectar es que hay unos sobrecostos frente a lo que tiene que ver con diferentes ítems, sobrecostos que, en muchas oportunidades, entre el 350 % y más del 1000 %”. explicó el contralor.

El contrato adjudicado a Unión Temporal AMI 2022 por más de 215.000 millones de pesos fue firmado en julio de este año y se extendía hasta diciembre de 2028. Este acuerdo tenía como objetivo la instalación de medidores inteligentes de energía, sin embargo, incluía costos elevadísimos de diferentes equipos electrónicos y enceres.

El Contralor General de la Nación Carlos Hernan Rodríguez hace anuncios de irregularidades sobre los negociados en EMCALI. Ahora que insulto le enviará el alcalde Ospina al Contralor?

A la Procuraduría General por venir hacer investigaciones le dijo: "atrevida e irresponsable" pic.twitter.com/ygxoTZv3wq — Roberto Ortiz (@robertoortizu) September 30, 2022

Por ejemplo, el contrato pactaba la compra de televisores (cada uno) por cerca de 43 millones de pesos, sillas ergonómicas por más de 17 millones de pesos y un sistema de pantallas por más de 700 millones de pesos.

“Encontramos presuntas desviaciones en torno a los precios pactados en ítems que corresponden al suministro de equipamiento tecnológico y mobiliario (...) estos presuntos sobrecostos contrarían el estudio de mercado que hace parte de las actuaciones precontractuales de Emcali, entidad que recibió cotizaciones que muestran un desproporcionado pacto de precios”, expuso Rodríguez.

El contralor destacó que la entidad constató que, en efecto, este contrato se encuentra suspendido “por voluntad de las partes”. Además, calificó el documento como funesto: “Ese contrato no tiene ninguna presentación, sería nefasto que siguiera adelante”.

Emcali no solo aprobó la compra de televisores y sillas por precios astronómicos, pues también autorizó la adquisición de 19 estaciones de trabajo tipo operativo con un monitor (así figura el ítem) por más de 42 millones de pesos (cada una) y tres estaciones de trabajo tipo administrador por casi 50 millones de pesos.

Irregularidades y sobrecostos en contrato de medición inteligente AMI de @EMCALIoficial: Televisor LED de 55" a $43 MILLONES cuando en el mercado no supera los $6 millones



¿Qué otros sobrecostos habrá detrás de este negociado que terminan pagando los usuarios? pic.twitter.com/OMaEstEhCm — Jhoni Trejos (@Jhonitrejos) September 20, 2022

La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría se suman a la Contraloría como las entidad que le han puesto la lupa al escándalo de presunta corrupción en Emcali y adelantan sus propias investigaciones sobre las irregularidades.

Este escándalo ya cobró la renuncia del gerente general Juan Diego Flórez y la salida de Jorge Saldarriaga, gerente de abastecimiento empresarial; Arturo Fernández, gerente comercial; y Diana Patricia Urrego, directora jurídica.

El contrato de Emcali con Unión Temporal 2022 acordaba un primer desembolso del monto total para este año por más de 23.000 millones. Sin embargo, los entes de control han señalado que no se alcanzó a desembolsar ningún dinero.

Para el senador Alexander López, quien pide la dimisión de Jorge Iván Ospina, alcalde y miembro de la junta directiva de Emcali, estas renuncias son insuficientes. Aunado a ello, el congresista confirmó que está estudiando acciones penales contra el mandatario.

“Creo que incumplió la Constitución Política, incumplió sus obligaciones, por eso debo decirle que estoy haciendo un análisis jurídico para iniciar acciones legales contra usted porque creo que esto no puede volver a pasar en nuestra ciudad”, afirmó el congresista en un cara a cara con el alcalde en el programa Preguntad Pregunta Yamid de Canal 1.

La decisión final acerca de la denuncia formal contra el mandatario la tomaría este viernes, cuando prevé terminar el análisis jurídico. Según López, acusaría a Ospina de prevaricato por omisión y abuso de autoridad por omisión de denuncia, pues sostiene que tiempo atrás le envió una carta advirtiéndole sobre las supuestas irregularidades al interior la entidad y el alcalde no hizo nada.

En este encuentro que tuvieron el congresista y el alcalde, el primer luego de que se destapara el escándalo, le dijo además que las acciones judiciales que contempla no hacen parte de una persecución personal, sino de la defensa de la capital del Valle del Cauca. Ospina respondió a esas aseveraciones: “Pareciera que sí tienes algo personal conmigo (...) yo he defendido la ciudad más que vos, he estado rodilla en tierra”.

Las declaraciones de ambos calentaron los ánimos a tal punto que el congresista reveló que nunca apoyó la elección de Ospina a la alcaldía, a lo que el mandatario contestó que en su momento López no se lanzó para enfrentarlo en las urnas porque sabía que perdería.

Después, los ánimos se calmaron un poco y el alcalde respondió puntualmente a la posibilidad de la denuncia penal: “Todo lo que usted pueda hacer frente a la autoridad competente está bien y debe hacerlo, es su responsabilidad como senador”.

“Esa denuncia penal por supuesto fallaría a mi favor porque soy un hombre responsable, respetuoso y transparente (...) demostraremos que todo lo que se señala es completamente falso”, complementó.