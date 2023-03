¿Cuándo llegarán los semáforos inteligentes a Cali?

Los caleños siguen a la espera de la ejecución del proyecto de semaforización inteligente, el cual sigue sin tener una fecha de inicio. Aunque el cronograma indicaba que el contrato tenía que ser adjudicado en febrero de 2023, aún no se ha realizado.

Al respecto, William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali, argumentó que la adjudicación se realizará a finales de marzo, de esa manera se iniciará el suministro de los componentes que hacen que el sistema sea inteligente.

Secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

“Cada intersección tendrá sensores y cámaras que permitirán que el sistema, a través de unos algoritmos, calcule la cantidad de vehículos que hay en cada semáforo y, automáticamente, ajuste los tiempos de luces rojas y verdes para así evitar congestiones”, indicó.

En ese sentido, la Administración Municipal espera adecuar 50 intersecciones en la ciudad, es decir, más del 10 % del total de cruces semafóricos (486).

El proyecto fue presentado en el año 2020. En su momento se explicó que se iba a desarrollar en varias fases, teniendo como etapa final este 2023 con 200 intersecciones semaforizadas.

Cabe recordar que en noviembre de 2022, el concejal de Cali, Juan Martín Bravo, denunció que el contrato firmado entre la Secretaría de Movilidad de la ciudad con la compañía Idom Consulting, con el objetivo de elaborar estudios de ingeniería para la implementación de la semaforización inteligente, bajo la estrategia de Cali Inteligente; tenía un valor estipulado, sin embargo, le pagaron más de 299 millones de pesos adicionales, incumpliendo lo que está establecido en el acuerdo contractual, lo que constituye en un detrimento patrimonial.

Esta es una de las 14 irregularidades que encontró la Contraloría General de la República en dicho convenio que fue suscrito en diciembre de 2021 con un plazo de ejecución de diez meses que se cumplieron el pasado mes de octubre, sin embargo, no se ha entregado. El órgano de control indicó que la ejecución del contrato con corte a julio de 2022 era de 34 % y ya se había pagado la suma de $1.185.044.425.

“Este hallazgo fiscal se deriva del hecho de que en uno de los informes de supervisión se autorizó un pago por mayor valor de lo establecido en la oferta económica. De los 14 hallazgos, 7 son de tipo administrativo, 6 de incidencia disciplinaria y 1 con incidencia fiscal”, asegura la Contraloría.

Cada intersección tendrá sensores y cámaras que permitirán que el sistema. - Foto: Archivo Semana

Entre las irregularidades, se encontró que el equipo que estructuró la propuesta del contrato modificó el cronograma de las acciones establecidas para realizar, sin cumplir con el requisito de autorización del contratista, en este caso, la Secretaría de Movilidad de Cali. Asimismo, de 13 actividades que se debían ejecutar, el contratista no había desarrollado 9 de ellas.

“Nuevamente hay dudas en la contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali. Tampoco hay presencia de profesionales y técnicos debidamente identificados en la calle. Según el proceso de licitación deben estar ejecutando el contrato alrededor de 30 personas, pero no se evidencia la presencia de profesionales con las acreditaciones solicitadas en los pliegos tipo”, señaló Bravo.

Fue un dignatario de la Junta de Acción Comunal (JAC), del barrio Villas de Veracruz, fue quien pidió a la Contraloría hacer el seguimiento fiscal respectivo de los incumplimientos en este contrato para la semaforización inteligente de Cali.

“Actividades no entregadas en los tiempos estipulados, no hay desarrollo de ninguna actividad contractual en la calle, no hay presencia de cámaras y de naves no tripuladas para registro de información solicitada en el contrato, no hay presencia de vehículos debidamente identificados en los semáforos para la ejecución del contrato”, denunció.

Sede de la Contraloría General de la República en Bogotá - Foto: Contraloría General de la República

Entretanto, la Contraloría encontró que el plan de pagos de este contrato de consultoría no se está cumpliendo, toda vez que la Secretaría de Movilidad ha recibido y autorizado pagos de entregables antes de las fechas programadas en el cronograma de ejecución, lo que configura uno de los tantos hallazgos administrativos.

“La ejecución del contrato de consultoría objeto de evaluación, presenta retrasos a causa de las demoras en el entregable: aforos o conteos de flujos viales, usando medios digitales del componente ingeniería de tráfico. También se identificaron 26 riesgos, entre ellos, retraso en la presentación de las garantías, retraso en las actividades contractuales y riesgos para la planeación”, han sido algunos de los hallazgos en el cronograma.