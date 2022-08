El colmo: roban a estudiante que participaba en una marcha contra la inseguridad en Cali

Estudiantes de la Universidad Libre de Cali, ubicada en la carrera 37 A #3-29, protestaron en las últimas horas de este lunes a las afueras del plantel educativo, reclamando seguridad en el sector, ya que muchos alumnos han sido víctimas de constantes robos.

Con arengas como: “no más robos, no más robos”; los jóvenes le solicitaron a las autoridades del Valle del Cauca, tener más presencia en la zona. “Pedimos seguridad, pero es algo tan absurdo que estemos en una marcha y nos estén robando. Por favor, esto no puede continuar así, dónde están los ronderos, dónde está la policía”, dijo con megáfono en mano Jorge Andrés Hernández, estudiante de Derecho.

Hernández además aseguró que mientras estaban protestando, robaron a un estudiante a una cuadra de la universidad. “Mientras todos estuvimos tratando de protestar pacíficamente, robaron a un estudiante. ¿Dónde estaba la Policía? Dijeron que iban a estar en el sector, ¿dónde está la seguridad que gestionó la universidad?”, cuestionó el líder estudiantil.

También aseguró que una de las conclusiones de la protesta, es que las vías de hecho son las que funcionan. “Hemos intentado durante años con peticiones respetuosas y no encontrábamos una respuesta asertiva, no encontrábamos una respuesta eficaz y duradera en el tiempo; ahora como pudieron ver, el secretario de Seguridad y Justicia se acercó representando al alcalde y la policía otra vez en el lugar, por lo cual sí se podía”, insistió.

“La Policía sigue con la ineptitud, la ineficacia y la incapacidad. Esto no puede continuar así, no señor, esto no puede ser. No es posible que mientras algunos estamos protestando, otros estén en clase, no les preocupe la vida de un compañero. La Universidad Libre no se va a quedar más callada. Universidad Libre, presente”, declaró Jorge Andrés.

De otro lado, una estudiante quien se identificó con el nombre de Julieth, contó que fue víctima de hurto el pasado 8 de agosto. “Saliendo de mi jornada académica alrededor de las 8:30 p.m. a mitad de cuadra de la parada del MIO, me abordan dos sujetos en dos motos, me sacaron arma de fuego, me amedrantaron, amenazaron y me tocaron para ver si tenía pertenencias en la cintura. Me robaron el maletín, todo. Espero seguridad permanente, no transitoria. Nosotros ya estamos terminando, pero vienen muchos más a estudiar a esta universidad”, manifestó.

Justamente, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, estuvo en el lugar dando un parte de tranquilidad a los estudiantes.

“Estamos presenciando una manifestación pacífica que tuvieron los estudiantes, estamos acá haciendo presencia, dialogando con ellos y estableciendo las estrategias que vamos a implementar en el sector para mejorar las condiciones de seguridad”, dijo.

Indicó que de manera articulada con la Policía se va a instalar un CAI Móvil, el cual operará entre las 5:00 p.m. y las 10:00 p.m. todos los días; también habrá mejoría con a presencia de la autoridad de Policía a través del cuadrante. Asimismo, funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, estarán de manera permanente haciendo control con las diferentes autoridades, tanto de actividades económicas, espacio público, construcciones y generando presencia en el territorio que es lo que está pidiendo la comunidad.

“Queremos decirle a los estudiantes de la Universidad Libre que se merecen el cuidado, que el derecho a la seguridad no les puede ser esquivo y nosotros como secretaría de Seguridad y justicia, representante de la seguridad civil, vamos a estar acá garantizando protección”, dijo Dranguet.

El secretario también informó que mañana a primera hora, tendrán una reunión con los directivos de la universidad. “Estará el rector, los estudiantes y profesores. Hemos acordado unas mesas de trabajo con el tema específico de la seguridad; también estará la autoridad de la Policía. Vamos a articular diferentes estrategias con las que esperamos que todo mejore”, concluyó.