Capturan a otra organización criminal dedicada al robo de celulares en Bucaramanga

Un nuevo golpe a la delincuencia propinó la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con la Dirección Seccional de Fiscalías Santander y la Seccional de Investigación Criminal. Recientemente desarticularon la banda ‘Los Juanes’, que mantenía en jaque a la comunidad con el robo de celulares que posteriormente vendían en mercados ilegales.

Así lo informó el coronel José Óscar Jaramillo, comandante (E) de la Mebuc, quien aseguró que en medio del operativo fueron capturadas ocho personas que delinquían en los barrios Provenza, San Francisco, Kennedy y Girardot de la Ciudad Bonita.

“Se realizó la desarticulación de una banda delincuencial denominada ‘Los Juanes’, dedicada principalmente al hurto de celulares. Nosotros atacamos toda la cadena criminal inclusive había una persona que liberaba los celulares, cuando esto está prohibido por el código penal. Además, hay un imputado que se encuentra en la cárcel y desde ahí seguía delinquiendo”, explicó el coronel Jaramillo.

En Bucaramanga la seguridad avanza y el miedo retrocede. Desarticulamos una banda que robaba celulares, los recuperamos y se los devolvimos a sus dueños. ¡Seguimos trabajando! pic.twitter.com/Ln2V5jRc2L — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) August 17, 2022

Estas personas fueron capturadas en nueve diligencias de registro y allanamiento como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, receptación agravada, falsedad en documento privado y fraude procesal.

En las acciones investigativas adelantadas por parte de la Sijín se estableció que esta banda generaba más de $70 millones de pesos al mes, provenientes de la comercialización de celulares hurtados. “En esta operación se incautaron 44 celulares, pero llevamos más de 1,322 celulares recuperados. Es la tercera operación que hacemos contra este delito este año, de 26 operaciones”, agregó el comandante.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Manuel’, quien sería el cabecilla de la organización. Seis personas que cumplían con el rol de receptadores: alias ‘Nico’, alias ‘La Patrona’, alias ‘La Gorda’, alias ‘Marce’, alias ‘Maye’, Elver González (capturado en flagrancia). Un asaltante: alias ‘Teletubi’ y un técnico liberado, alias ‘Tatano’.

Aunque las autoridades aseguran que “se atacó toda la cadena criminal, eslabones principalmente de receptación, manipulación y comercialización de los celulares robados”, aún faltan dos presuntos integrantes de ‘Los Juanes’ por capturar: alias ‘Jhon Barón’ (asaltante) y alias ‘Talibán’ (técnico liberador).

Durante 22 meses los investigadores le siguieron la pista a estos sujetos, mediante diferentes técnicas como la identificación de personas, entrevistas a fuentes, interceptaciones, extracción y análisis de información, entre otros. Logrando así descubrir el modus operandi que consistía en interceptar a la víctima, amedrentarla con arma (blanca o de fuego) y despojarla de su celular, el cual después era manipulado para cambiar el IMEI.

“Esta organización se dedicaba a hurtar equipos celulares a la ciudadanía mediante ‘raponazo’. Posteriormente, los receptores se encargaban de manipularlos con un software para luego comercializar los equipos por las redes sociales y en locales comerciales”, dijo Melissa Franco, secretaria del Interior.

En medio los allanamientos se incautaron 44 celulares y un computador utilizado para el servicio técnico y la liberación de celulares. Así mismo, un local comercial que fue allanado se le aplicó el cierre temporal de actividad comercial. Los elementos tecnológicos fueron entregados a sus propietarios.

“Hace 15 días en un ‘cosquilleo’ me habían sacado el celular del bolso. Creía que lo había perdido, uno cree que denunciar no sirve, pero denuncié. A raíz de eso la Policía lo pudo recuperar y hoy me lo acaban de entregar”, dijo Hernando Montañez, ciudadano víctima de la banda en mención.

Los capturados, quienes suman 44 procesos por diferentes delitos, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, quien será la encargada de definirles su situación jurídica.

Durante lo corrido del año, la policía metropolitana de Bucaramanga ha capturado 1145 personas por el delito de hurto a celulares, un 29 % más que el año anterior. Así mismo, la autoridad informó que ha recuperado 1,322 celulares que habían sido hurtados.