El increíble robo a un D1 en Cali: ladrones ingresaron por el techo y amordazaron a los empleados.

La ciudad de Cali (Valle del Cauca) sigue siendo víctima de los delincuentes. El más reciente hecho se reportó en una tienda D1, ubicada en la calle 52 norte con avenida 4A, en el barrio La Flora, donde hombres disfrazados de guardas de seguridad ingresaron al supermercado para hurtar lo que se les atravesara.

Según las autoridades, el hecho ocurrió el domingo 29 de enero, sobre las 8:30 a.m. Los sujetos armados habrían entrado por el techo del almacén de víveres, y disfrazados de guardas de seguridad intimidaron a los empleados del establecimiento comercial con armas de fuego, despojándolos de sus pertenencias, llevándose dinero de la caja menor y elementos del almacén.

Los empleados de la tienda D1 fueron amedrentados con armas de fuego. - Foto: Pixabay

Asimismo, la Policía, aunque no ha dado detalles mayores sobre este hurto, confirmó que en el lugar no había clientes al momento de cometerse el delito. De igual forma, hasta el momento no hay capturados, pero están adelantando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los delincuentes.

Aunque uniformados de la Policía Metropolitana llegaron al sitio después de reportarse el robo, los sujetos no habrían dejado rastro alguno, lo que ha impedido sus capturas.

Y es que el delito de hurto a personas es el de mayor recurrencia en la capital del Valle. Recientemente, en videos que rápidamente empezaron a circular en redes sociales quedaron en evidencia motoladrones que, con armas de fuego, amenazaron a sus víctimas para quitarles sus pertenencias.

Según las grabaciones, los hechos se presentaron en los barrios Comuneros II, Prados del Limonar y El Cedro.

Uno de los clips muestra a detalle a dos hombres llegando a bordo de una motocicleta a una peluquería ubicada en el barrio Comuneros II, en el distrito de Aguablanca. Ahí se bajó uno de ellos sin quitarse el casco ni el tapabocas, mientras que su compañero lo esperaba en la parte de afuera.

Entretanto, la cámara de seguridad del establecimiento comercial muestra al que ingresó hurtándole las pertenencias a una de las clientas del sitio, quien se estaba haciendo arreglar las uñas; el dueño de lo ajeno le quitó una cadena y una pulsera, esto lo hizo amenazándola con un arma de fuego, después huyó del sitio con paradero desconocido.

Momento exacto en el que el motoladrón le quita la cadena a la ciudadana. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Entretanto, en el barrio El Cedro, un video captó cuando dos motociclistas se encontraron de frente a tres mujeres jóvenes que iban caminando por una vía pública de este sector.

Posteriormente, la cámara muestra a dos ellas, una fue acorralada por uno de los motoladrones, quien revisó a la joven, pero viendo que esta no tenía pertenencias la dejó; mientras que otro de los sujetos se bajó de la moto para perseguir a otra de las mujeres que salió corriendo.

Al ver que la tercera mujer salió en busca de ayuda, los hombres se fueron rápidamente del lugar. Además, se conoció que el mismo martes 17 de enero habían robado primero a un grupo de personas en el barrio Prados del Limonar.

Por ahora, los ciudadanos en Cali piden mayor seguridad y sobre todo, control a motociclistas. Sin embargo, las autoridades aseguran que el trabajo se ha estado haciendo, muestra de ello, el operativo que se llevó a cabo en la avenida circunvalar con carrera 80, al sur de Cali, donde la ciudadanía había reportado la práctica de piques ilegales.

En una acción interinstitucional entre la Policía Metropolitana Santiago de Cali, Secretaría de Seguridad y Justicia, y Secretaría de Movilidad, se realizó el robusto operativo con el que se desplegaron todas las capacidades para generar control en la zona.

Las autoridades realizaron requisas a los motociclistas que se encontraban en la avenida circunvalar. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

“Estuvimos haciendo presencia en ese lugar por quejas de la comunidad. En ese sitio se han venido realizando piques ilegales y por eso hemos procedido para inmovilizar vehículos, hacer requisas, verificar la documentación de las motocicletas, que algunas posiblemente pueden ser motos robadas; y la comunidad de la zona se ha estado quejando de los comportamientos que ellos vienen desarrollando en este punto, que han sido contrarios a la convivencia”, aseguró Guillermo Londoño, subsecretario de la Política de Seguridad de Cali.

Mientras que el teniente coronel, Rodrigo Manrique, comandante operativo encargado, indicó que en el sector donde se realizó la intervención, se había convertido en un foco de inseguridad debido a que personas a bordo de motocicletas contraviniendo todas las normas de tránsito estaban afectando la seguridad y convivencia del sector.

“Venían generando caos e inseguridad en este sector, se cometían diversos delitos como la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para la venta de estupefacientes; el uso de motocicletas, alguna de ellas producto de hurto y robos que se cometían a la comunidad que hacían uso de esta vía”, detalló.