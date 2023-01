Caravana fúnebre en Cali terminó en pelea con la Policía; hubo disparos al aire.

En un enfrentamiento con agentes de la Policía Metropolitana terminó una caravana fúnebre en la tarde de este jueves 26 de enero, en Cali.

Varios videos que se han hecho virales en redes sociales dan cuenta de la situación. Las imágenes muestran a varias personas confrontando a los uniformados.

Esta alteración al orden público se registró en la calle 25 entre carreras 8 y 15. “Un cortejo fúnebre se convirtió en una guerra campal con la Policía, pues estos tipos venían echando balas al aire, llegaron los uniformados y entre todos atacaron a una patrulla”, dice un ciudadano que grabó la situación con su celular.

Aunque las autoridades no se han pronunciado de manera oficial sobre la confrontación, las primeras versiones señalan que todo ocurrió cuando agentes de la Policía intentaron capturar a un sujeto que estaba haciendo tiros al aire en medio del cortejo fúnebre.

Caravana fúnebre en Cali terminó en enfrentamiento con uniformados de la Policía. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

En ese momento, varios de los participantes de la caravana habrían intentado obstaculizar el procedimiento policial, ocasionando la pelea. La caravana fúnebre, al parecer, se dirigía hacia el Cementerio Central, donde supuestamente iba a ser sepultado el integrante de una banda delincuencial de la capital del Valle.

Los comentarios por parte de los ciudadanos no se han hecho esperar. “Ciudad sin ley, cada vez más a la deriva”; “¿en Cali no existe el Ejército?”; “ya no respetan a las autoridades”; “no es justificable, ya no hay respeto”; “próximamente, Jorge Iván Ospina propondrá hacer estas caravanas acompañadas por la Policía y en consentimiento de toda la población”; “estamos inundados de delincuentes y desocupados en motos”, han sido algunas de las apreciaciones en redes sociales.

Hijo de exministro de justicia sufrió atentado

Jeison Steven Ruiz, quien es funcionario de la Fiscalía General de la Nación e hijo del exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, fue atacado con arma de fuego en el barrio Bochalema de Cali. Desconocidos le dispararon en varias ocasiones cuando iba a bordo de una camioneta blindada.

“Iba llegando a su lugar de residencia cuando unos delincuentes, sin mediar palabra, accionaron sus armas contra la camioneta blindada en la que él iba. Según el reporte de la Policía Nacional, recibió seis impactos de bala”, dijo el exministro de Justicia y ahora precandidato a la alcaldía de Cali.

El vehículo pertenece a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La camioneta recibió al menos seis impactos de bala. - Foto: Tomada de redes sociales

El blindaje de la camioneta protegió a Ruiz. Las balas no entraron al vehículo y el funcionario del ente investigador resultó ileso en este atentado registrado en el sur de la capital del Valle del Cauca.

El ataque podría estar relacionado con sus labores en la Fiscalía, donde es asistente de un fiscal y no se descarta que sea una retaliación por el trabajo adelantado por su padre durante el mandato del presidente Iván Duque, tiempo durante el cual extraditó a decenas de criminales. Las autoridades también barajan la posibilidad, aunque más alejada, de un robo.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, rechazó el atentado, pidió a los entes pertinentes celeridad en la investigación y confirmó el ofrecimiento de una jugosa recompensa por información que lleve a la captura de los responsables.

“Condenamos el atentado del que fue víctima el funcionario de @FiscaliaCol Stiven Ruiz, hijo del exministro de Justicia Wilson Ruiz. Solicito a @FiscaliaCol y @PoliciaCali de forma inmediata adelantar las investigaciones del más alto nivel para esclarecer el hecho”, aseguró.

“Ofrecemos hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar rápidamente a los responsables de este hecho. No vamos a permitir actos violentos en Cali que buscan desestabilizar el sistema judicial. El funcionario y su esquema de seguridad, resultaron ilesos”, añadió el secretario.