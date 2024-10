En Cali: denuncian demoras en la entrega de vehículos que son inmovilizados por agentes de tránsito

En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, los operativos del Tránsito no se detienen y han dejado la inmovilización de varias motocicletas e incluso carros que no cuentan con los documentos en regla o que comenten algún tipo de infracción.

“Allá le dijeron que no, que el sistema estaba caído, que no sé qué, que no sé cuántas y además de eso, pues después de pagar que no, que toca sacar después otra cita en los patios para poder retirar la moto. O sea que eso para mí es un negocio que en mero en mera cita se le come a uno por ahí unos 15 días. Esto es un abuso”, finalizó.