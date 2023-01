En video: la imprudencia de una mujer que llevaba a su pequeño hijo sin casco en una moto, en una vía de Buga, Valle

En redes sociales se hizo viral un video que ha causado rechazo entre la ciudadanía, principalmente en el municipio de Buga (Valle del Cauca), donde ocurrió el hecho. La grabación muestra a una mujer conduciendo una motocicleta con su hijo a bordo como parrillero y sin casco de seguridad.

Mientras se movilizaban por la zona llamada La Bombonera, colisionaron con otro motociclista que estaba estacionado a un lado de la vía. Algunos manifiestan que dicha imprudencia puso en riesgo la vida del menor de edad.

La mujer y el niño quedaron en el suelo por varios minutos. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Después de ocurrido el accidente, se ve a la mujer y al pequeño quedar en el suelo por varios minutos, mientras los vecinos del sector y un patrullero de la Policía los auxiliaron. Hasta el momento, se desconoce si sufrieron heridas de gravedad.

La comunidad auxilió a la mujer y al niño. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Sin embargo, los comentarios por parte de los ciudadanos no se han hecho esperar. “Pues por donde se mire, la imprudencia es de la señora por elevada”; “primero, ese hombre qué pensó parando así de la nada en la mitad de la vía, llega a hacer esto en una vía rápida y hasta ahí llega, no pone estacionarias ni nada. Y segundo, la mujer como es que no guarda una distancia prudente y no anda con casco”; “cuándo será que dejarán de ir en moto sin casco”. Han sido algunos de los comentarios.

Cabe recordar que la preocupación por las altas cifras de muertes y accidentes causados en las vías del país llegó en 2022 al Congreso de la República.

El senador Roy Barreras radicó un proyecto de ley para garantizar la seguridad vial, al considerar que la siniestralidad en las carreteras se convirtió en la primera causa de muertes en Colombia. Según el presidente del Congreso, en 2021 se presentó la mayor cifra de fallecidos por cuenta de accidentes de tránsito en la última década.

Por esa razón, la ambiciosa propuesta contiene todo un paquete de medidas para frenar los accidentes y poner en cintura a los conductores del país. Una de las medidas que se tomará tiene que ver con los menores de 10 años, para quienes quedaría prohibido transportarse como pasajeros en motocicletas.

“Todos son muertos inocentes y prevenibles, los siniestros viales siempre ocurrirán, pero se pueden evitar las muertes y las lesiones graves”, dijo Barreras.

El congresista estuvo acompañado de Jean Todt, representante de la Organización de Naciones Unidas para la seguridad vial, y durante la presentación de la iniciativa se afirmó que se podrá salvar la vida de más de 7 mil personas que mueren anualmente.

En Colombia se presentan más de 7.000 muertes anuales por accidentes de tránsito. - Foto: Guillermo Torres

“El objeto de la ley es garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos en el sistema de tránsito y transporte terrestre mediante una movilidad segura, sostenible e incluyente para todos los actores viales, regulando los principales factores de riesgo que atentan contra la seguridad de las personas en el territorio nacional; dentro de los perímetros urbanos y en zonas rurales, y reforzando los instrumentos normativos para disuadir las conductas temerarias que ponen en riesgo la vida de las personas en las vías”, contó Barreras.

Aunque el proyecto contempla una serie de regulaciones para los conductores del país, Barreras hizo un llamado a todos los colombianos para garantizar la vida: “Es necesario conducir de manera responsable, respetando las señales de tránsito y no excediendo los límites de velocidad. La prevención deber nuestro enfoque”.

También hay un capítulo que habla de la seguridad de los vehículos que llegan a Colombia para evitar que se vendan carros que no cumplan con unos estándares mínimos de seguridad: “Este proyecto garantiza la reglamentación de vehículos WP29. Esto significa que no importen ni fabriquen en Colombia vehículos de mala calidad; en otros países los vehículos tienen garantía de cinturones de seguridad, de frenos ABS y de condiciones de frenado automático. Aquí el mismo vehículo con el mismo modelo y más costoso, carece de esos elementos de seguridad, como si los colombianos fuéramos usuarios de segunda”.

Dentro del articulado también se habla de la necesidad de mejorar la construcción y diseños de vías en el país, otra de las razones por las cuales se presentan accidentes de tránsito.

“Estamos garantizando que la velocidad, que es lo que mata, sea controlada. De manera que en las ciudades de Colombia ningún vehículo pueda andar a más de 50 km por hora y las motocicletas no más de 30 km por hora”.