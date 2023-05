“Es un delincuente”: el regaño del secretario de Seguridad de Cali a hincha de América capturado y dejado en libertad

Luego del ataque intolerante sufrido por un hincha del Deportivo Cali y su madre, en la capital del Valle del Cauca, por parte de seguidores del América, el secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, se lanzó en ristre contra uno de los implicados.

Tras haber sido capturado el mismo domingo, 30 de abril, cuando ocurrió el ataque, a pocas horas del encuentro que estos dos equipos disputarían en el estadio Pascual Guerrero, el funcionario se encontró con el presunto agresor y le dijo de todo.

“Lo que usted hizo se llama tentativa de homicidio y yo mismo lo voy a denunciar. Vino a Cali a agredir a la gente con un machete, eso no lo hace un hincha, eso lo hace un delincuente. Yo mismo le voy a poner la denuncia para que no venga a delinquir. Las cosas están difíciles y usted las está haciendo peor. También le quiero decir que no va a volver a entrar al estadio Pascual Guerrero”, le dijo Dranguet, muy enojado, al hincha implicado, quien no refutó estas palabras y se dedicó a escuchar en silencio.

"Tentativa de HOMICIDIO se llama lo que usted hizo y yo lo voy a DENUNCIAR a usted, eso no es un HINCHA eso es un DELINCUENTE"



Jimmy Dranguet. pic.twitter.com/UurgQrzNlG — 🎙El Corrillo de MAO || #DesdeCasa 🏡 (@elcorrillodemao) May 1, 2023

El funcionario cumplió su promesa y este martes, 2 de mayo, instauró la denuncia en la Fiscalía General de la Nación contra el seguidor del equipo escarlata.

“Ya radiqué la denuncia en contra de este presunto delincuente y todos los involucrados (...) Esperamos que la justicia actúe y le ponga una condena ejemplar a los involucrados”, señaló Dranguet al salir de las oficinas de la Fiscalía, en el centro de Cali.

Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, tras radicar la denuncia. - Foto: Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali - A.P.I.

La denuncia fue instaurada por los delitos de tentativa de homicidio, intimidación o amenaza, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte de armas.

El hombre acusado por Dranguet tiene 21 años de edad y, según el funcionario, fue dejado en libertad, por lo que pidió al sistema judicial actuar con celeridad y contundencia.

El secretario radicó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. - Foto: Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali - A.P.I.

“Nos enteramos de que ese sujeto al que capturamos fue dejado en libertad. La captura que se hizo no fue aprobada en flagrancia, pero sigue vinculado al proceso. Le pido a los jueces que sean contundentes, que se recapture este sujeto. El acto no puede quedar impune”.

40 armas fueron incautadas por las autoridades a los hinchas de América. - Foto: Alcaldía de Cali

“Esta persona es un delincuente. Están los videos donde se ve que porta un arma, que fue incautada y puesta a disposición de las autoridades, además de todas las armas de fuego y traumáticas que encontramos en el bus donde iban los demás hinchas. Todo quedó evidenciado”, expuso Dranguet.

¡En Cali se hace justicia! Radicamos ante @FiscaliaCol la denuncia en contra del sujeto que presuntamente portaba un arma blanca y agredió a un hombre que se movilizaba en su motocicleta, este domingo (30/04/2023) en el norte de la ciudad.



Cero tolerancia contra la criminalidad. pic.twitter.com/abJQjZWtEg — Jimmy Dranguet R (@Dranguet) May 2, 2023

Este es el video que refiere el secretario de Seguridad y Justicia de Cali:

NOS ENVÍAN DENUNCIA 📢

Estos sujetos con machete en mano andan robando cerca de la Terminal 💥💥 pic.twitter.com/Uka80DsjMK — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) April 30, 2023

Son 75 los hinchas involucrados en el ataque sufrido por el hombre y su madre, pero hasta el momento solo dos han sido detenidos. Los capturados son el hombre denunciado por Dranguet -pero que fue dejado en libertad- y una mujer, acusada de porte ilegal de armas.

“No nos han informado que la mujer capturada haya quedado en libertad. Nuestro equipo está encima de ese proceso, ojalá no vaya a quedar impune”, añadió el funcionario.

Todos los hinchas involucrados tendrán prohibido el ingreso al estadio Pascual Guerrero. Las autoridades también investigan la participación en el ataque del conductor del bus en el que se desplazaban los hinchas del América de Cali.

Sobre los agredidos, Dranguet mencionó que “están fuera de peligro” y se encuentran en su casa recuperándose. Por fortuna, no sufrieron lesiones de gravedad.