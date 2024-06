Alcaldía de Cali, en solidaridad con Jamundí, ofreció una recompensa de hasta $100 millones por autores de moto bomba

“Hoy los terroristas en Jamundí y dejaron varios heridos. No es aceptable que hayamos vuelto a este punto. El Gobierno Nacional debe endurecer su estrategia contra las disidencias con el único objetivo de derrotarlas. Desde Cali ofrecemos hasta $100 millones de pesos por información que de con los responsables de la moto-bomba”, escribió el alcalde, a través de sus redes sociales.

La desgarradora imagen que deja el atentado en Jamundí: un adulto mayor, cuidador de carros, que no quiere morir

Contexto: La desgarradora imagen que deja el atentado en Jamundí: un adulto mayor, cuidador de carros, que no quiere morir

“Llevamos varios meses difíciles en nuestro municipio. Esta mañana sufrimos dos ataques simultáneos: un hostigamiento en Potrerito, en la zona rural, que ha afortunadamente no reporta heridos, pero que nuevamente irrumpe la tranquilidad de nuestra población; y un artefacto explosivo en nuestra zona urbana, cerca del área bancaria, donde hay cuatro heridos”, dijo la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo.

La mandataria insistió en su pedido al Gobierno nacional para que priorice la situación de Jamundí. “Le exigimos al presidente Petro que mire hacia Jamundí, porque nuestro ciudadano no pueden seguir en medio de esta guerra que no nos corresponde, y la solución la tienen ellos. Nosotros, aquí en el territorio, venimos trabajando incansablemente por mejorar la seguridad, pero esta situación desborda nuestras capacidades. Pedimos que no nos dejen solos”.