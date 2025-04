Vía Panamericana, entre Popayán y Cali, está bloqueada con maquinaria amarilla y tierra, ¿quiénes son los responsables?

Según testimonios de viajeros, los manifestantes portaban banderas del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), sin embargo, la organización indígena negó cualquier vinculación con las protestas, asegurando que no ha emitido órdenes para realizar bloqueos en la zona.

¿Quiénes están detrás del bloqueo?

En un comunicado, el Cric aclaró: “La Guardia Indígena no participa directa ni indirectamente en estas acciones. Nuestras movilizaciones siempre se coordinan con las 138 autoridades tradicionales, y en este caso no se ha autorizado ninguna protesta”. Además, exigieron a los responsables que aclaren públicamente sus motivos y si actúan en nombre del Cric.

Impacto económico y malestar en la región

Los bloqueos han generado fuertes afectaciones a comerciantes y transportadores. Sandra Liliana Paz, dueña de un restaurante en las afueras de Popayán, expresó su frustración: “Estamos cansados de perder con estos cierres. Si la gente no puede transitar, no viene a consumir, y nosotros no podemos pagar salarios”.