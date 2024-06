Explosivo lanzado desde un dron cayó en el techo de una casa en El Plateado, Cauca

Los ataques contra la población civil no paran en el Cauca. En esta ocasión, una familia del corregimiento de El Plateado, zona rural de Argelia, sur del departamento, denunció que este domingo cayó un artefacto explosivo en el techo de su vivienda.

De acuerdo con los afectados, el ataque fue lanzado desde un dron. “Cayó una bomba aquí, en todo el techo. Estábamos cinco personas, afortunadamente no nos pasó nada , pero estamos muy asustados porque están tirándole al pueblo desde una loma, desde el otro lado”, indicó Jorge Ramos, dueño de la vivienda.

Precisó que, aunque no tienen heridas físicas, sí sufrieron afectaciones a la altura del oído. “Cuando cayó la bomba quedamos sordos. Por favor no nos tiren en esas bombas que los civiles no tenemos nada que ver en el conflicto. Estamos muy nerviosos”.