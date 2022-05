Habló la mujer que se hizo viral por pelearse con motociclistas que invadían ciclorruta en Cali

La mujer que hace unos días se hizo viral en redes sociales por un video que registró el momento en que se enfrenta a varios motociclistas que invadían la ciclorruta de la Avenida Cañasgordas, sur de Cali, se refirió al suceso. Aprovechó sus redes sociales para explicar los motivos de su reacción.

Asegura que todos los días utiliza la ciclorruta en la que ocurrió el incidente para dirigirse a su trabajo, ir a la universidad o entregar los domicilios de su emprendimiento. “Reaccioné así porque me sentí en peligro, yo ya fui atropellada por una moto en esa misma ciclorruta”, dijo Laura Solarte, la mujer del video.

“Eran las 7:00 de la mañana y una de las motos que aparece en el video llevaba varios metros cerrándome, tratando de adelantarme, acelerando, así que decidí bajarme y pedirles que se salieran”, explica.

En las imágenes se ve que la mujer se ofusca con los motociclistas y empuja, sin que se caiga, a uno de ellos, el cual estaba abandonando la ciclorruta. “En el video no se escucha el cruce de palabras y también se ve que le doy un manotazo, por lo cual quiero pedir disculpas”, reflexiona. El motociclista contra el que se enfrenta la mujer es el mismo que intentaba sobrepasarla en la ciclorruta, asegura.

En ese sentido, resalta que ese motociclista “era el que más se negaba a salirse de la ciclorruta y el que más acercó su moto a mí. Él me hizo una agresión verbal, que no voy a repetir, pero que aludía a mi aspecto físico y me hizo sentir muy mal”.

NOS ENVÍAN 📢

Esta joven ciclista hace respetar la cicloruta en el sur de Cali pic.twitter.com/GGeArcDxCZ — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) April 29, 2022

La ciclista afirma que, en medio de la incomodidad del momento, pensó en intentar detenerlo y llamar a las autoridades de tránsito. Pese al comportamiento del motociclista, sostiene que no debió agredirlo físicamente.

“No me imaginé que iba a terminar en un video en redes, pero, como lo manifiestan las personas en sus comentarios, esta problemática de las motos invadiendo el carril exclusivo de las bicicletas es recurrente y representa un peligro para los ciclistas”, argumentó.

La joven también aprovechó la visibilidad que ha tenido para decir que su caso debe servir para promover el respeto hacia las normas de tránsito y, sobre todo, la integridad de los ciclistas en las vías.

“Lo que hemos identificado es que los siniestros viales asociados a ciclistas se dan, principalmente, en corredores donde no tenemos ciclorrutas que los separen del espacio donde circulan los vehículos motorizados”, dijo al respecto María del Mar Solanilla, subsecretaria de Movilidad de Cali.