Habló mamá de niña que Brayan Campo intentó encerrar en un local. El sujeto terminó matando a Sofía Delgado: “Ya vengo”

En el barrio La Victoria del corregimiento de Villa Gorgona, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, no salen del asombro tras el asesinato de la niña de 12 años Sofía Delgado, a manos de un hombre identificado como Brayan Campo, vecino del sector.

Sin embargo, de acuerdo con la mujer que decidió no revelar su identidad, ni su rostro, su hija le respondió finalmente a Campo que no estaba interesada en los collares para su perro, dado que estos no le ajustaban bien a su mascota porque el canino era pequeño. Pero él le insistía para que ella entrara al negocio.