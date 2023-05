Hermana de líder indígena asesinada en el Cauca denuncia que ha sido víctima de atentados y amenazas: “le va a ir como a su hermana por sapa”

Olga Peña, hermana de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena del resguardo La Laguna Siberia, asesinada en Caldono, Cauca, el 20 de abril de 2021, en la vereda El Porvenir, corregimiento de Pescador, denunció que es víctima de amenazas y atentados.

Aunque en las últimas horas las autoridades informaron que fue capturado el presunto autor intelectual del asesinato de Sandra, a quien se le acusa de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones, Olga pide a las autoridades una condena justa por el terrible hecho.

Capturan a presunto autor intelectual de homicidio de gobernadora indígena. - Foto: Cortesía Policía Nacional

“Después del asesinato de mi hermana, he tenido varias amenazas, incluso dos atentados. La amenaza más reciente fue el 17 de enero de este año que recibí una llamada. Me dijeron: ‘deje de estar chuzando en esas audiencias condenatorias porque le va a ir como a su hermana que por sapa fue que ella se murió'. También me dijeron que estaba en la mira de ellos”, dijo Olga Peña a SEMANA.

La líder indígena aseguró que personas que aún no han sido identificadas también han atentado en contra de las hijas de Sandra que quedaron a su cargo, una menor de 7 años y otra de 15.

“Tengo el esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero como he tenido amenazas y atentados, he estado solicitando un carro blindado, pero hasta ahora no me han dado respuesta. Tengo un vehículo convencional y dos escoltas”, dijo.

Agregó: “les pido a las autoridades que haya una justa condenación también para alias Moño Moño, otro implicado en el homicidio de mi hermana, quien fue capturado, pero lastimosamente por falta de pruebas salió en libertad condicional el pasado 8 de marzo. Mi petición a las autoridades es que este señor sea condenado y pague por lo que hizo”.

Sandra Liliana Peña, gobernadora de resguardo indígena. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Olga también aseguró que las autoridades tienen conocimiento de cada una de las amenazas y los atentados de los que ha sido víctima. “Yo he colado la denuncia en la Fiscalía seccional Santander de Quilichao y también con el personero municipal de Caldono”.

Sobre lo atentados, detalló que el primero ocurrió cuando iba a visitar a una de sus hermanas, quien había sido beneficiada en un proyecto de vivienda.

“Yo venía de Popayán (Cauca), entonces entré a una tienda y empezamos a escuchar los disparos; el escolta reaccionó rápido, me hizo subir al carro y salimos de ahí, los tiros pasaban por encima del vehículo. Gracias a Dios salimos ilesos, venía con mi hermana menor y con mi señor padre; gracias a Dios no pasó nada”, contó.

Otro atentado, según Olga Peña, ocurrió cuando salía del médico. “También nos hicieron disparos, pero los escoltas estaban pendientes, reaccionaron y salieron a toda velocidad en ese carro. Así hemos salido ilesos”, dijo.

El más reciente se presentó cuando estaba en su casa, la mujer detalló que su escolta había salido a descansar cuando vio un vehículo estacionado y una motocicleta. “En esas comenzaron a disparar de abajo hacia arriba, como la casa de nosotros queda arriba. Mi escolta tiene arma y comenzó a disparar, empezaron a cruzar los disparos, lo que hicieron fue huir. Con todos esos riesgos uno tiene que continuar, estoy todavía en el territorio; como tengo escoltas, ellos están pendientes”, sostuvo.

La mujer resaltó que hace parte de la guardia indígena, es la coordinadora del Programa Mujer y está a cargo de sus sobrinas.

“Inclusive me dicen que salga del territorio, pero como uno está muy arraigado piensa dos veces en salir, ya que si uno sale para dónde se va y a hacer qué, porque fuera de casa uno no es nada porque el territorio lo es todo para uno como indígena, la tierra es la madre de nosotros. Entonces dependemos de todos los cultivos. Uno en la ciudad prácticamente no es nada”, concluyó.