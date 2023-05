Atacan a disparos a la Policía en el Bajo Cauca antioqueño

Un nuevo hostigamiento contra la Policía Nacional se reportó en el Bajo Cauca antioqueño. Al parecer, el incidente habría sido protagonizado por los hombres del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que delinquen en el municipio de El Bagre.

La emergencia ocurrió en el corregimiento de Puerto Claver. Según el relato de las autoridades, los ilegales llegaron fuertemente armados y cubrieron las inmediaciones de la subestación de la institución. Desde puntos estratégicos, lanzaron varias balas.

La oportuna reacción de los uniformados y el apoyo que brindó el Ejército Nacional frenó una alteración del orden público con mayores complicaciones. La comunidad advirtió que, al parecer, una persona resultó herida, pero la fuerza pública desconoce esta versión.

Se sospecha que el lesionado recibió un disparo en hechos aislados y horas después del ataque que sufrió la Policía Nacional. Sin embargo, la agresión está siendo materia de investigación por parte de las unidades judiciales de la subregión del Bajo Cauca.

Imagen de referencia de arma de fuego. - Foto: Getty Images / Douglas Sacha

De momento, no se tiene una versión oficial sobre los presuntos responsables. El grupo de inteligencia está avanzando en la identificación de los sujetos que estuvieron involucrados en la situación, pero no se descarta que sean miembros de una organización ilegal.

En esa zona de Antioquia delinquen el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -o Clan del Golfo- y las disidencias de las Farc. Estos grupos se sostienen con las rentas que les deja que la extracción ilícita de yacimientos mineros y el cobro de extorsiones.

Supuestamente, los delincuentes no tendrían el propósito de afectar a los uniformados. El objetivo que se habrían puesto era asesinar a dos personas que se refugiaron en la subestación cuando notaron la presencia de los armados que los sentenciaron a muerte.

“No le mientan al país”

Por otro lado, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, respondió a las polémicas declaraciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las que negó el reclutamiento forzado de menores de edad en este departamento, pese al material probatorio que demuestra este hecho.

La confrontación inició cuando el mandatario regional denunció públicamente que la estructura delincuencial está reteniendo a niños para la guerra en las subregiones del norte de Antioquia, principalmente en los municipios de Campamento y Yarumal.

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia. - Foto: Aníbal Gaviria

Tal como lo ha documentado SEMANA, ellos los estarían sacando de las aulas de clases para que impulsen la lucha ilegal que adelantan en las montañas. En un solo mes, organizaciones de derechos humanos indicaron que 15 jóvenes fueron reclutadas.

La alerta no cayó muy bien a la comandancia del ELN y Antonio García desmintió la información de Gaviria: “Hemos hecho claridad que el ELN no hace reclutamientos. Las personas se vinculan voluntariamente. No vinculamos menores de edad a nuestras filas”.

Esas palabras causaron malestar en la opinión pública porque nadan en contra de la realidad que han expuesto las autoridades judiciales, organismos internacionales y las administraciones locales. Pues bien, el gobernador refutó la respuesta del jefe del ELN.

“Al país hay que decirle la verdad sobre el reclutamiento infantil por parte del ELN. Ahora dicen que no se reclutan menores cuando es una verdad que dolorosamente hemos palpado en Antioquia. Que no le mientan al país y que no le mientan de frente”, expresó.

Ejército de Liberación Nacional (ELN). - Foto: A.P.I.

La Fiscalía General de la Nación no solo tiene la lupa sobre la retención protagonizada por la guerrilla, también las actuaciones irregulares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que están afinando sus tropas en el norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo pidió tomar medidas de protección para las personas más vulnerables que están lidiando con la presencia de las estructuras armadas que operan al margen de la ley y causan estragos por el control territorial.