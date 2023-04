Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le habla al ELN: “No le mientan al país”

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, respondió a las polémicas declaraciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las que negó el reclutamiento forzado de menores de edad en este departamento, pese al material probatorio que demuestra este hecho.

La confrontación inició cuando el mandatario regional denunció públicamente que la estructura delincuencial está reteniendo a niños para la guerra en las subregiones del norte de Antioquia, principalmente en los municipios de Campamento y Yarumal.

Tal como lo ha documentado SEMANA, ellos los estarían sacando de las aulas de clases para que impulsen la lucha ilegal que adelantan en las montañas. En un solo mes, organizaciones de derechos humanos indicaron que 15 jóvenes fueron reclutadas.

La alerta no cayó muy bien a la comandancia del ELN y Antonio García desmintió la información de Gaviria: “Hemos hecho claridad que el ELN no hace reclutamientos. Las personas se vinculan voluntariamente. No vinculamos menores de edad a nuestras filas”.

Alias Antonio García, máximo comandante de la guerrilla del Eln. - Foto: A.P.I.

Esas palabras causaron malestar en la opinión pública porque nadan en contra de la realidad que han expuesto las autoridades judiciales, organismos internacionales y las administraciones locales. Pues bien, el gobernador refutó la respuesta del jefe del ELN.

“Al país hay que decirle la verdad sobre el reclutamiento infantil por parte del ELN. Ahora dicen que no se reclutan menores cuando es una verdad que dolorosamente hemos palpado en Antioquia. Que no le mientan al país y que no le mientan de frente”, expresó.

La Fiscalía General de la Nación no solo tiene la lupa sobre la retención protagonizada por la guerrilla, también las actuaciones irregulares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que están afinando sus tropas en el norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo pidió tomar medidas de protección para las personas más vulnerables que están lidiando con la presencia de las estructuras armadas que operan al margen de la ley y causan estragos por el control territorial.

Las denuncias

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es señalado de reclutar a siete menores de edad en el último mes en el municipio de Yarumal (Antioquia). Al parecer, con falsas promesas los sacan de las aulas de clases para que carguen fusiles y se unan a la guerra.

Aunque las autoridades locales sostienen esta cifra, la Fundación Sumapaz tiene reportado que quince menores fueron tomados por la guerrilla recientemente. Lo cierto es que el número va en aumento y el fenómeno criminal no es nuevo, según la Gobernación.

ELN. - Foto: A.P.I.

Este pueblo es centro de confrontación por parte de tres fuerzas delincuenciales. En la lista aparecen el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Al parecer, todos han acudido a la instrumentalización de los más pequeños para hacerse contrapeso en las batallas.

El alcalde Miguel Ángel Peláez Henao considera que la presencia histórica de estos actores motiva a los jóvenes a incluir en sus proyectos de vida la ilegalidad: “Es doloroso, pero eso nos ha reportado la comunidad. Presuntamente, todos se van por voluntad propia”.

También suma la falta de oportunidades y los problemas que tienen al interior de los hogares que los hace pensar que es más fácil la vida con ellos. Sin embargo, “no podemos desestimar que es reclutamiento forzado y tenemos la obligación que protegerlos”.

Casi todas las víctimas están ubicadas en los centros poblados de El Pueblito y El Cedro. Este último fue noticia hace varias semanas por la toma de guerrilleros en las aulas de clases. Ellos se pasearon por los colegios con armas y distribuyendo cuadernos.

Imagen de referencia de persona armada - Foto: Alfonso Reina.

También motivaron a los alumnos a colorear los símbolos representativos de las disidencias de las Farc e hicieron rondas con sus cánticos. Esto generó un rechazo absoluto y las autoridades lo calificaron como una violación al cese al fuego de hostilidades.

A pesar del malestar y las ampollas que levantó, el comportamiento no ha parado. Ellos seguirían motivando a los niños para que se unan a su “lucha”, mientras tramitan la transición a la legalidad por medio del proyecto de la paz total de Gobierno nacional.