Indignación en el Valle: trabajador de caña del Ingenio Providencia asesinó a un oso hormiguero en El Cerrito

Un repudiable hecho mantiene consternado a la comunidad del departamento del Valle del Cauca, donde un trabajador de caña de la compañía Ingenio Providencia atentó contra la vida de un indefenso oso hormiguero en el municipio de El Cerrito.

Lo curioso es que esta acción se registró en una de las áreas de cosecha de dicha organización, donde su principal objetivo es el respeto y cuidado por el medio ambiente. Este casó ocurrió el viernes, 30 de junio.

Este hecho quedó grabado en video, donde se observa al trabajador golpeando al animal con un pala, mientras algunos presentes le suplicaban a gritos que no lo asesinara: “no lo mate, no mate al animalito que está haciendo la fuerza para que no lo mate”.

Momentos del ataque hacia el animal. - Foto: Fragmento de video - Twitter: @CaliesCaliCOL

Sin embargo, este sujeto hizo caso omiso al llamado de las personas y terminó matándolo. Providencia rechazó categóricamente este caso y aseguró que tomará las medidas correctivas necesarias contra su empleado.

“Reiteramos nuestra voluntad y disposición de colaborar con las autoridades competentes para brindar información y cualquier otro requerimiento en relación con este caso”, señaló la compañía en un comunicado.

Así mismo, dieron a conocer que se estará llevando a cabo en los próximos días una campaña para sus colaboradores sobre la sensibilización y educación sobre la importancia de conocer y conservar la biodiversidad de especies y ecosistemas especialmente en las zona de influencia para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir.

Por lo tanto, la comunidad y ambientalistas piden a las autoridades que se investigue el caso. “Rechazamos este suceso y hacemos el llamado a estos trabajadores que tienen contacto con la naturaleza que no atenten con la vida de ellos”, mencionó la animalista Patricia Dosman.

Hijo de la alcaldesa de El Cerrito fue capturado al lado de 6 hombres más. Estaban enterrando un cadáver

Un grupo de personas descubiertas cuando se disponían a enterrar el cuerpo de una persona asesinada en una finca del corregimiento Santa Elena del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, fueron enviadas a la cárcel.

Los siete detenidos fueron identificados como Brandon Stick del Castillo Sandoval, Darwin Andrés Moncada Raquejo, Julián Andrés Manzano Vásquez, Jhoan Andrés Angulo Arrechea, Aldair Enrique Becerra Reina, Juan Pablo Montaño Roa y Silvio Santiago Montaño Roa. Este último es el hijo de la alcaldesa de El Cerrito, Luz Dary Roa, quien no se ha pronunciado al respecto.

Los hombres, quienes se enfrentaron a agentes de la Policía para evitar ser atrapados, cavaron una fosa para enterrar el cadáver de un hombre encontrado en el bar de la finca. El cuerpo tenía signos de tortura y disparos en el tórax, de acuerdo a la Fiscalía General de la Nación.

Los uniformados llegaron a la finca el pasado 29 de enero alertados por información brindada por un denunciante en una llamada hecha a la línea de emergencias 123.

En esta finca iban a enterrar el cuerpo del hombre asesinado. - Foto: Fragmento de video

Los siete implicados deberán responder, tras las rejas, por los delitos de homicidio agravado (cuatro de ellos por homicidio en grado de tentativa); fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones de uso personal. Ninguno aceptó su responsabilidad en los cargos.

Cuatro de los siete capturados tenían anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, violencia intrafamiliar, lesiones personales, daño en bien ajeno, hurto calificado y tráfico de estupefacientes.

Las autoridades presumen que este grupo de sujetos que se dispondría a enterrar el cadáver también sería el responsable de haber asesinado al hombre. La víctima respondería al nombre de Ederley Arenas Fernández.

El cuerpo fue encontrado en la zona de bar de la finca. - Foto: Fragmento de video

La finca donde cavaron la fosa y se enfrentaron a las autoridades está vinculada a un proceso de extinción de dominio y bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) desde el año 2020.

En el enfrentamiento con la Policía resultó herido un uniformado y un octavo sujeto implicado, quien respondía al alias de La Muerte, alcanzó a huir y fue encontrado muerto en una zona boscosa cerca del predio. El oficial lesionado fue trasladado a un centro asistencial.

Tras las capturas, las autoridades les encontraron siete pistolas, dos escopetas, proveedores, municiones y una mira holográfica. Llamó la atención que una de las armas es una Five Seven, la cual es reconocida por atravesar blindajes.

Un tremendo arsenal les encontraron a los capturados. - Foto: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía señaló además que en la finca custodiada por la SAE fue encontrado el cuerpo de otra persona, el cual fue exhumado por peritos del CTI y trasladado al Instituto de Medicina Legal para su identificación.