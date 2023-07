Jorge Iván Ospina apoya propuesta del general Salamanca para vincular seguridad privada en las calles de Cali

Al respecto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, dijo: “ me parece que frente a una política de seguridad ciudadana tenemos que echar mano de todas las herramientas posibles, y sí tenemos efectivamente empresas de seguridad debidamente agenciadas, respetuosas de la ley, con una gran cantidad de hombres y de mujeres responsables, podríamos consolidar nuestro contingente para seguridad integral ciudadana”, sostuvo.

“Si hay algo que tenemos que conquistar es el derecho del ciudadano a no ser timado, agredido, robado o violentado, y si para ello también tenemos que apoyarnos de las empresas de seguridad, está muy bien y en Cali los vamos a convocar para hacer eco a esta propuesta nacional”, dijo.

“Hay algunas funciones judiciales que no las puede hacer cualquier persona, de tal forma que no podríamos romper la ley, pero labores de control, de presencia institucional, de persuasión, incluso, de actuar frente a un hecho en flagrancia, sin duda, se puede hacer con empresas de seguridad, lo que no podríamos es colocar al señor vigilante o al señor participante de una empresa de seguridad a adelantar labores judiciales, eso es completamente contrario a la ley”, agregó.