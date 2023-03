La macabra historia detrás del homicidio de un hombre que fue encontrado dentro de un armario en Cali.

La Policía Metropolitana de Cali reveló este lunes detalles espeluznantes del crimen de un hombre, cuyo cadáver fue metido en un armario, sellado con soldadura y arrojado en una calle de la ciudad. De acuerdo con las autoridades, dos personas participaron del homicidio.

El armario estaba sobre la calle 103 cerca al sector Los Mangos. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Los señalados -y hoy capturados- son alias Maicol y Juan. Según la investigación, estas dos personas contrataron a la víctima, quien se dedicaba a realizar trasteos en su camión, para una posible mudanza en el barrio Ciudad Córdoba, oriente de la ciudad.

Maicol, que trabajaba en el mundo de los conductores, pero que no tenía vehículo de propiedad, se alió con alias Juan, ofreciéndole 10 millones de pesos por su participación de un hurto a un camión y el homicidio al propietario.

Hombre asesinado y metido en un armario en Cali - Foto: Cortesía

Luego de contratar el servicio de su víctima en una vivienda arrendada, en el segundo piso lo asesinaron, pero antes lo torturaron. En las labores investigativas se pudo establecer que después de cometido el homicidio, estas personas tendrían un cita en Santander de Quilichao, Cauca, donde estaría un tercer implicado esperándolos para cambiar placas, chasis y demás elementos del vehículo hurtado.

Sin embargo, la tercer persona nunca llegó al lugar citado, lo que obligó a los presuntos homicidas a devolverse a Cali con el vehículo. El cuerpo de la víctima fue guardado en un armario con soldadura. Uno de los supuestos atacantes contrató a una menor de edad como fachada para que cuidara el objeto sellado.

Hombre asesinado y metido en un armario en Cali - Foto: Cortesía

En medio de las investigaciones en el lugar de los hechos se incautó un machete, sabanas, cobijas y un cuchillo, igualmente se evidenció que trataron de borrar las huellas del crimen, pero gracias a la prueba bluestar se determinó que había sangre en el lugar.

Ambos sujetos presentan antecedentes judiciales, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Fueron dejados ante un Juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Ambos sujetos presentan antecedentes judiciales, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado. - Foto: Cortesía Policía Nacional

Este caso que causó gran conmoción en Cali. Sobre el cadáver encontrado al interior del mueble y las circunstancias que rodearon el crimen, se conocieron detalles reveladores, como la identidad de la víctima, su profesión y los lugares que visitó antes de ser asesinado.

Unidades del CTI hicieron el respectivo levantamiento del cuerpo. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

“Nuestro cuadrante fue alertado por un ciudadano que manifestaba que en horas anteriores había sido contratado para cuidar este armario y que para él eso era algo sospechoso. Al inspeccionar el armario, los uniformados encontraron un cuerpo sin vida en el interior, una persona de 44 años de edad que se dedicaba a realizar acarreos en un vehículo tipo turbo”, dijo José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. El hombre respondía al nombre de Arley Muñoz.

Las primeras indagaciones indicaron que Muñoz perdió contacto con familiares y amigos en la tarde del sábado (25 de febrero). Es decir, llevaba un día desaparecido cuando fue encontrado dentro del armario. Sin embargo, no había una denuncia formal.

Gualdrón detalló los últimos movimientos del hombre dedicado a los trasteos: “El vehículo tenía GPS, entonces se hizo la trazabilidad a través del mismo y pudimos determinar que hizo un recorrido desde el barrio Marroquín hasta Santander de Quilichao, en el Cauca, y que luego retornó al barrio Ciudad Córdoba de Cali, donde fue ubicado el vehículo”.

La víctima manejaba un camión. Se ganaba la vida haciendo trasteos. (Imagen de referencia). - Foto: Getty Images

El vehículo fue inspeccionado con el ánimo de encontrar datos sobre el crimen. “También buscamos videos de cámaras, testimonios y entrevistas para determinar cuáles fueron los actores materiales e intelectuales del hecho”, añadió el comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Un amigo de Muñoz, quien no quiso revelar su nombre, contó que no tenía razones para pensar que él podía terminar asesinado y menos abandonado dentro de un armario. “Él nunca manifestó tener problemas (...) era un hombre muy familiar y amigable. No noté nada extraño la última vez que nos vimos, estuvimos hablando y riéndonos”, aseguró en conversación con Radio Reloj.

El cuerpo fue encontrado dentro de este armario. - Foto: Tomada de redes sociales

También afirmó que la esposa de la víctima, quien sería oriunda del departamento del Cauca, lo alertó sobre la desaparición, por lo cual intentó comunicarse con él por medio de llamadas y mensajes de WhatsApp, pero que no obtuvo respuesta.

Fin de semana violento

Cali vivió este fin de semana una racha de violencia en varios puntos de la ciudad. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, en tan solo tres días (viernes, sábado y domingo) asesinaron a 12 personas, todos hombres.

Pistolas - Foto: Getty Images

El reporte socializado por la Secretaría de Seguridad de Cali da cuenta de que, por ejemplo, el día viernes asesinaron a cuatro hombres en los barrios Ciudad Meléndez, Polvorines, Mójica y Puertas del Sol. Dos de las víctimas fueron atacadas con arma de fuego y las dos restantes con elementos cortopuzantes.

En el caso de Ciudad Meléndez, uno de los que más causó indignación, dos presuntos ladrones atacaron a un hombre en un aparente caso de hurto. Luego del asesinato en plena vía pública, uno de los supuestos agresores fue capturado por la comunidad y las autoridades.

Hombre asesinado y metido en un armario en Cali - Foto: Cortesía

El día sábado también fueron reportados cuatro homicidios. Según el reporte, las víctimas tenían entre 22 y 33 años, y fueron asesinadas en los barrios Sucre, Paso del Comercio y Polvorines, ladera de Cali. En tres de estos hechos se utilizaron armas de fuego.

Finalmente, este domingo también se registraron cuatro asesinatos en los barrios José Holguín Garcés, Alfonso López I, Potrero Grande y Brisas de Mayo. Las víctimas son hombres con edades de 58, 23, 21 y 22 años.

Robo con arma de fuego - Foto: Getty Images

Pese a estos casos recientes de violencia, en el reporte entregado por la Secretaría de Seguridad sobresale el hecho de que durante lo corrido del presente año hay una disminución de homicidios en comparación con el mismo periodo de 2022.