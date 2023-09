“Muy importante que viaje por el mundo, pero debe estar es presente solucionando los problemas de su país”: duro sablazo de la Gobernadora del Valle al presidente Petro

Al comparar a Buenaventura con Popayán y Manizales, que no viven la situación que tiene el Distrito Especial, la Gobernadora del Valle señaló la importancia de que cuente con un Comando de Policía y un Comando del Ejército. Así mismo, insistió en la importancia de más pie de fuerza para Dagua, Tuluá y Cartago, “porque todos conocemos lo que se está viviendo frente a las extorsiones que hacen desde las cárceles, las situaciones siguen y no se ven soluciones prontas frente a las situaciones que estamos viviendo en nuestro departamento”.

Pide ayuda para atender los incendios

“En el último hecho tuvimos un incendio en el que imploramos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activar el protocolo aéreo con el Bambi Bucket porque estaba en la Fuerza Aérea, pero no nos lo podían autorizar si el Gobierno nacional no autorizaba, esto se hizo un día después, cuando ya se había quemado medio cerro. Así que le digo al Gobierno nacional definitivamente estamos viendo una falta absoluta de gestión y compromiso con el Valle del Cauca”, aseveró la mandataria, al recordar que durante la temporada de lluvias no hubo apoyo con maquinaria ni obras.