Padre e hijo fueron secuestrados en Jamundí, Valle del Cauca; esto es lo que se sabe

“ Fueron retenidos en un corregimiento de la zona plana. El caso lo tomó inmediatamente la comunidad internacional que está mediando. Me informan que están vivos”, comunicaron desde la dependencia de comunicaciones de la Alcaldía de Jamundí.

Las autoridades hasta el momento no han brindado mayores detalles de los hechos, pero se conoció que estas personas estarían en el municipio para pasar unos días de vacaciones, pero fueron retenidos cuando se movilizaban en una comioneta de alta gama.

“Jamundí no puede seguir siendo epicentro del secuestro. Señor ministro de la Defensa, por favor, dé orden perentoria de desplegar un plan candado con toda la fuerza pública disponible en la zona y si es necesario, traer refuerzos para liberar a los secuestrados y acompáñeme en mi propuesta de un plan de seguridad regional para el suroccidente del País”, indicó la mandataria electa.

Jamundí no puede seguir siendo epicentro del secuestro. Señor @mindefensa por favor, dé orden perentoria de desplegar un plan candado con toda la fuerza pública disponible en la zona y si es necesario, traer refuerzos para liberar a los secuestrados y acompáñeme en mi propuesta… https://t.co/Rzi1ojXsKa

La inseguridad no da tregua en Jamundí. Este secuestro se suma al ocurrido hace dos días en el sector de Miravalle, donde desaparecieron dos hombres que estaban en un proyecto de construcción de la zona. Uno de los raptados sería el dueño de la constructora. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, hasta el momento no han podido dar con su paradero. Se cree que estarían en poder de la disidencia de las Farc Jaime Martínez, que delinque en la zona.

El drama del secuestro

“No solamente se convierte en víctima quien está secuestrado, sino toda su familia y un país entero (...); no se nos puede olvidar lo que está pasando con miles de familias en Colombia, son cientos de familias que están sufriendo el duro flagelo del secuestro. Ayer, gracias a Dios, nos permitieron tomar cinco minutos en la plenaria del Senado, nos escucharon y debatimos el tema. No puede haber una ‘paz total’ cuando hay secuestrados. No son retenidos, son secuestrados”, dijo De la Peña Durán.