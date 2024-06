Personería de Cali hace un llamado urgente a la Fiscalía para esclarecer presuntas torturas en centro de rehabilitación

Enfatizó que la denuncia se hizo formalmente, cuenta con número de radicación y despacho de fiscal asignado, de ahí que se hace urgente que se haga caso al llamado del personero para que se intervenga de inmediato y se esclarezca judicialmente lo que haya lugar, habida cuenta que en el sitio hay evidencias sólidas de violencia, maltrato y tortura, al que fueron sometidas personas en estado de vulnerabilidad, que no pueden concebirse como garantía a los Derechos Humanos.

Mendoza precisó: “Como personero no puedo permitir que funcionen esta clase de espacios indignantes, pues el ente de control que represento defiende los derechos de todos, máxime si está en vilo la salud y la vida, anotando que puede considerarse mejor el hacinamiento carcelario que he venido denunciando semanas atrás, y por tanto, en buen momento la intervención para que continúe cerrado y no siga prestando servicios de tortura y maltrato, que reitero deben ser esclarecidos con celeridad por parte de la Fiscalía”.