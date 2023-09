Preocupante panorama: Cali es la tercera ciudad con más suicidios en Colombia

“Estos datos son un poco más altos que los reportados en años anteriores, pero no deben generar alarma en la ciudad, ya que significan que estamos aumentando la capacidad de escuchar los problemas de la población de Cali e incrementando las estrategias para el reporte a la Secretaría de Salud”, indicó Doris Tejada, subsecretaria de Salud municipal.

Suicidios en Colombia: ¿qué se puede hacer para prevenirlos?

Adicional, la doctora Andrea Otero, psiquiatra, especialista en psicología clínica, puntualizó: “no teman hablar abiertamente sobre el suicidio. Preguntar si está pensando en suicidarse, no es sembrar la idea, por el contrario, es tender un puente de ayuda. Expresar preocupación, mostrar interés y apoyo, estar dispuesto a escuchar y dejar que la persona hable de sus sentimientos, sin juzgar, ni cuestionar; intentar tranquilizar a la persona y mantener la calma. Es fundamental, no prometer confidencialidad en un caso como el suicidio, siempre hay que buscar ayuda de familiares y amigos. Tenga en cuenta que, se deben adoptar medidas prácticas, como, retirar o controlar los elementos que puedan suponer riesgo, no dejar a la persona sola y buscar ayuda profesional”.