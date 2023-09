Las autoridades de Cali están preocupadas por el alto índice de pobreza; piden ayuda del Gobierno Nacional

“ En Cali, 80.000 personas no saben leer ni escribir, 269.000 viven en condiciones de hacinamiento crítico, 268.000 enfrentan largos períodos de desempleo y 228.000 experimentan carencias en múltiples dimensiones. Además, hay 150.000 mujeres cabeza de hogar sisbenizadas y 57.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan”, revelaron desde la alcaldía con cifras basadas en la información registrada en la base de datos Sisbén, que ascendía a 1′029.000 personas en mayo de 2023.

También explicaron que aunque se han realizado inversiones considerables para apoyar a los hogares más necesitados, se hace evidente la necesidad de que el Gobierno Nacional intervenga con políticas específicas y estrategias regionales complementarias. “La realidad social de Cali no puede comprenderse únicamente desde una perspectiva local, dado el continuo y sistemático desplazamiento de población desde regiones cercanas”.

Alcalde Jorge Iván Ospina pide a SuperServicios atender problema de recolección de basuras en Cali

Ante las constantes quejas, el mandatario de los caleños decidió no guardar más silencio y se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

“Sr. Superintendente @Superservicios, con recurso de súplica, ayude a Cali, los servicios de barrido y recolección de basuras no los prestan bien, estas empresas son contratadas por la Superintendencia bajo la intervención de Emsirva, y maltratan a nuestros ciudadanos que pagan”, precisó.

Ante este reclamo, varios internautas no dudaron en opinar. “Tampoco es que la población del sector ayude mucho, pueden limpiar lo que quieran, pero a las tres horas estará así”; “debe insistir en educar y re-educar a los propietarios de establecimientos que saquen la basura cuando pasa el carro recolector”; “Veolia no pasa por la calle 25 con carrera 30, ¿puede usted sentarse con ellos y ver cómo mejorar? ¿Por qué no va en un carro haciendo recorrido y mejorar?”; “totalmente cierto. Con solo recorrer la avenida ciudad de Cali, uno se da cuenta, escombrera hasta salida a Palmira, ¿y de las calles qué? Huecos por montón. Hay que cambiar el carro y la moto por un caballo”.