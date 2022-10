¿Qué eran las luces azules que alumbraron el cielo de Cali?

Consternados se encuentran los habitantes del barrio Terrón Colorado de Cali ante la aparición de luces extrañas en el cielo. El suceso fue registrado en un video.

“Vea eso tan lindo (...) señor de los cielos, mira como brillan”, dicen las personas que captan las imágenes. Son al menos diez las luces de color azul que se ven en el firmamento.

En algunos videos compartidos en redes sociales se ve que esta serie de luces no forman una línea recta, sino una especie de curvatura.

#Cali 🛸👽 Aterrados están los vecinos de Terrón Colorado al ver en el cielo unas extrañas luces que al parecer son ovnis. Algunos usuarios en redes dicen que son cometas y otros drones. 😮 pic.twitter.com/GXhCrziaka — La Voz del Pueblo (@lavozdepueblo1) October 3, 2022

Otra grabación por parte de otro habitante de Terrón Colorado, las luces hicieron parte de la noche de hoy en Cali. Unos dicen que son drones, otros dicen que son ovnis... Que opinás VÉ?🆗 pic.twitter.com/Y5mbyRBW59 — Cali OK Noticias (@calioknoticias) October 3, 2022

De momento, solo hay conjeturas sobre la aparición de estas luces azules en el celo caleño, pero ninguna explicación científica.

Sin embargo, ante la ausencia de dicha explicación, los internautas han sacado sus propias conclusiones sobre estos objetos.

Algunos simplemente apunta a que son objetos voladores no identificados (ovnis), mientras que otros dicen podrían ser drones. No obstante, aventurados, apuntan que el magnate Elon Musk estaría detrás de todo. “Se llama Starlink, es un proyecto de la empresa SpaceX de Elon Musk. Básicamente, son muchos satélites que se utilizarían para dar internet a lugares a donde no llega a través de cables”, expuso un ciudadano.

Este comentario activó la discusión y alguien respondió: “El starlink pasa en línea recta, brilla blanco y se mueven rápido (pero actualmente ningún tren de satélites está en despliegue, por lo tanto, descartado)”.

“Parecieran ser drones los de Terrón, porque los Starlink cuando orbitan van muy rápido y bien juntitos, estos están muy quietos”, dijo otro ciudadano. Y agregó: “Pero bueno, sea lo que sea, espero que no sean papalotes, como la otra vez”, haciendo alusión a una nota de televisión en la que se mostraron a unos jóvenes del barrio Terrón Colorado elevando cometas a las que les instalaron luces azules, similares a las que aparecieron en las últimas horas, para incentivar la tradición y hacer un mejor uso del tiempo libre.

Y aunque los eventos sísmicos no se pueden predecir, la aparición de estas luces en el cielo dio hasta para vaticinar temblores. “Se viene un movimiento telúrico fuerte. Ojo”, aseguraron.

Por el momento, las asociaciones de astronomía del país no han dado cuenta del fenómeno hasta ahora.

En 2020, en Cali, ciudadanos también reportaron la aparición de pequeñas luces en el cielo. La diferencia con las de esta ocasión radica en que esas eran blancas. En ese momento, muchos pensaron que se trataba de ovnis, pero luego se supo que solo eran globos lanzados por aficionados al fútbol que rendían un homenaje a un colega fallecido.

Starlink llegó al millón de antenas

Starlink, la compañía de satélites para internet de Elon Musk, ha demostrado su importancia en tiempos de tensiones geopolíticas. Musk utilizó su red social preferida, Twitter, para anunciar que la empresa había alcanzado un millón de antenas para usuarios finales.

Las estadísticas son muy buenas, teniendo en cuenta que el primer lanzamiento con 60 satélites ocurrió apenas en el 2019. En ese momento, SpaceX, compañía a la que pertenece el proyecto de Starlink, empezó a recibir pedidos anticipados para el servicio de internet. Al principio, los usuarios podían realizar la solicitud con un depósito de 99 dólares. Pero, como es de esperarse, las ambiciones de Elon Musk son mucho más altas.

Actualmente, la empresa utiliza una flota de satélites en órbita baja que alcanzan unos 550 kilómetros por encima del suelo. SpaceX pone en el espacio alrededor de 50 satélites con cada lanzamiento. Aunque Starlink lleva dos años en “fase beta”, y las velocidades de conexión son mucho más lentas comparadas con las conexiones terrestres tradicionales, el éxito del proyecto es innegable.

Dicho éxito se ha logrado gracias al objetivo de la compañía. Su mayor interés es alcanzar la mayor cobertura en la tierra, mientras los usuarios pueden acceder al servicio por un precio relativamente bajo. De hecho, la compañía está presente en 40 países alrededor del mundo, incluida la Antártida, donde ya se proporciona la conectividad a internet satelital.

Ahora, la compañía ha puesto su foco en Irán, país que también se encuentra en medio de un levantamiento popular. En este momento, el Gobierno de la República Islámica bloqueó el acceso a internet, pero se espera que los ciudadanos se puedan conectar a la red de Starlink que llegará pronto. Habrá que esperar si Elon Musk logra su cometido, y cuántos satélites más desarrollará la compañía al finalizar el presente año.