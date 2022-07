“Se desmayó como siete veces, en la última se me estaba quedando”: joven murió en Cali tras cirugía estética

Las complicaciones derivadas de la realización de un mal procedimiento estético habrían sido las causas de la muerte en Cali.

Trascendió que una vez la mujer se practicó una lipoescultura y una intervención para que se vieran mejor sus glúteos, el presunto cirujano la envió para su residencia a que continuara su proceso de recuperación.

Justamente en ese momento comenzaron los problemas de salud, según relata la madre de la mujer muerta, identificada como Michel Suárez, de 22 años. Asegura que desde el centro estético ignoraron durante varias horas sus llamados de auxilio por los terribles dolores que estaba padeciendo su hija.

“Ella empezó a empeorar como a las 12 de la noche y yo comencé a llamar al anestesiólogo, pero me ignoró. Solo hasta las tres de la mañana me contestó. Le dio mucho dolor, se le inflamó una nalguita y se desmayó como siete veces, en la última se me estaba quedando”, relató la madre de la joven a Blu Radio.

Dice además que en ningún momento estuvo de acuerdo con el procedimiento estético porque había escuchado que se trataba de un especialista inexperto. “Todo me pareció muy raro, él no la vio personalmente ni le mandó exámenes ni electrocardiogramas”, expuso.

“A ella le dieron tres infartos. Este doctor no puede volver a cometer estos mismos errores con otra paciente. No es justo que hagan esto, es una negligencia médica, no debió dejarla salir (de la clínica)”, añadió la madre de Michel Suárez. La joven era madre de una niña de tres años.

Las autoridades locales no se han pronunciado sobre este presunto nuevo caso de negligencia en procedimientos estéticos.

Mujer quedó con el rostro deformado

En redes sociales se ha convertido en viral la historia de una mujer que, con la intención de hacerse una cirugía estética para mejorar el aspecto de su nariz, terminó dando con un odontólogo que la engañó y que luego de la operación terminó por deformarle la cara.

El hecho sucedió en Brasil y la víctima es una mujer de 37 años identificada como Elielma Carvalho Braga, quien le contó su historia a un medio local conocido como G1, asegurando que en medio de su búsqueda de clínicas y doctores para realizarse una alectomía terminó por encontrarse al odontólogo, quien afirmaba ser un cirujano especializado.

Al parecer, en la página donde encontró al médico odontólogo aparecía que este ya había realizado varios procedimientos estéticos, por lo que no tuvo sospechas de que el hombre ni siquiera hubiera hecho su carrera en medicina y su especialización en cirugía estética.

Fue solamente después de la cirugía que la mujer de 37 años se dio cuenta de que algo andaba mal, tras sentir varias molestias en el lugar de la operación, por lo que decidió volver donde el médico odontólogo, sin embargo, este la remitió a un centro de salud de urgencia, donde se dio cuenta de que su rostro había quedado desfigurado.

“Mi cara comenzó a arder. Al día siguiente estaba lleno de ampollas, como si fuera una quemadura... Es tanto el dolor que hasta tengo un trauma. En la cirugía de reparación tuve que dilatarme la nariz. No había anestesia y yo gritaba de dolor”, agregó la afectada para el medio mencionado.

Tras su afectación, la mujer investigó y se dio cuenta de que el hombre solamente tenía un título de odontología, por lo que decidió demandarlo por “daños morales, materiales y estéticos”, esperando que la justicia resolviera el caso.

Entre tanto, se conoció que la mujer tuvo que pasar por 14 cirugías de reconstrucción, así como la aplicación de injertos de piel.