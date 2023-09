Tormenta política en Cali: concejales se fueron con todo contra la alcaldía por la creación de una filial que amarra el contrato de alumbrado público

Empresas Municipales de Cali (Emcali) a través de la recién creada filial Emcaled, asumirá la prestación del servicio de alumbrado público en la ciudad, en ese sentido, será el único accionista y no habrá lugar para la inversión de privados.

Ante tal afirmación, el gerente de Emcali, Fulvio Leonardo Soto, aseguró en una rueda de prensa que generaría una denuncia ante la Fiscalía contra los concejales Fernando Tamayo y Roberto Rodríguez, ya que, según él, están trasladando elementos de juicio que no corresponden a la verdad.

También agregó: “el concejal Roberto Rodríguez se atreve a denunciar que estamos adelantando procesos amañados de contratación para la compra de 100 mil luminarias, lo cual no es cierto y tenemos los elementos de juicio para desvirtuarlos. No estamos jugando y no permitiremos que jueguen con la imagen y honra de Emcali. Ya ha sido suficiente el daño reputacional que nos han venido haciendo y en lo personal también a la gerencia general. Pedimos que rectifiquen sus informaciones en los medios y sus redes sociales”.