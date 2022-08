Video | Así fue la fuerte discusión de policía ‘influencer’ con su vecina en Cali

Una mujer policía de la ciudad de Cali que además es reconocida por ser influencer en redes sociales, se vio envuelta en una discusión con una de sus vecinas donde vive en un popular barrio y todo por cuenta de una moto que, al parecer, estaría obstruyendo la entrada de un garaje de una vivienda.

Este altercado quedó registrado en video y fue protagonizado por Gina Pinzón, mejor conocida en su cuenta de Instagram como Alexa Narváez o como la llaman sus seguidores, la patrullera “más sexy” de Colombia, donde tuvo un fuerte cruce de palabras con otra mujer.

El audiovisual, que fue grabado por una tercera persona y que ya es viral, deja en evidencia la actitud desafiante con la que la oficial de la Policía baja del segundo piso de su casa hasta el garaje de su vecina y le reprocha diciendo primeramente: “¿Cuál es su inconformismo, señorita?”.

Sin embargo, la vecina no se queda callada y le responde: “Es que usted me está tapando el garaje y si no puedo abrir la puerta, le tumbo la moto a usted ¿qué pasa? (...) lo que pasa es que con usted no se puede hablar”.

La discusión continúa y segundos después el video se entrecorta cuando otra persona se acerca e interrumpe la grabación. Sin embargo, el audiovisual se reanuda y la mujer que está grabando, la cual tiene sangre en la nariz y se desconoce el precedente, le refuta a la oficial: “Mire Policía Nacional”, a lo que Alexa Narváez le responde: “¿Y dónde dice la Policía Nacional?, patética, payasa”.

Por su parte, ni la institución ni la patrullera se han referido al caso, el cual parece ser algún hecho repetitivo. Se espera que la autoridad correspondiente entregue detalles de lo sucedido. El video ya cuenta con más de 34.000 reproducciones y más de 500 comentarios.

Suspenden a ocho policías en Sucre, tras la muerte de tres jóvenes en extrañas circunstancias

En otros hechos, un escándalo sacude a la Policía en el departamento de Sucre, en donde en las últimas horas, por decisión de la Inspección de la Policía, fueron suspendidos ocho uniformados que se vieron involucrados en la muerte de tres civiles.

El caso está relacionado con el asesinato del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, quien se encontraba dentro de una panadería, hasta donde llegaron presuntos sicarios del Clan del Golfo y lo mataron. Luego del homicidio del uniformado, la Policía reportó que los presuntos sicarios habían muerto en un enfrentamiento con compañeros Ruiz Rincón.

El caso no pasó desapercibido en el municipio y vinieron las denuncias de los familiares y amigos de los fallecidos, quienes aseguraron que sus parientes no tenían nada que ver, que eran jóvenes deportistas e inocentes.

Luego de la grave acusación, la Policía envió un equipo de la Inspección General, el cual tomó la decisión de suspender a ocho uniformados mientras avanzan la investigación de la Fiscalía General de la Nación.