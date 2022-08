Violento robo en establecimiento comercial de Cali quedó registrado en video

Las autoridades investigan el caso en el que empleados de un local comercial fueron intimidados con armas de fuego por dos delincuentes en el barrio Cristóbal Colón, al sur de Cali; para hurtar dinero de la caja y también algunas de sus pertenencias.

El hecho ocurrido el pasado lunes festivo 15 de agosto, aproximadamente a las 12:15 p. m. quedó registrado en un video grabado en una cámara de seguridad del local, ubicado en la calle 14 n.° 32 A-22, donde además se encontraban algunos clientes, quienes fueron retenidos en el lugar hasta culminar el robo.

Las imágenes dejan ver el momento en el que los ladrones, uno de ellos vestido con una camisa amarilla con azul, jean y una gorra blanca; y el otro, con una camisa blanca, jean y gorra azul, ambos portando tapabocas, ingresan al establecimiento comercial fingiendo adquirir algunos productos.

Luego se dirigen a la caja registradora, donde le pegan con la cacha de una de las armas a uno de los empleados, después traen a otra trabajadora apuntándole con el revólver para que abra la caja, asimismo les empiezan a quitar sus celulares y lo que tuvieran en el bolsillo. Finalmente, se ve como sacan todo el dinero de la caja y huyen del sitio.

Al respecto, el coronel William Quintero Salazar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que después de registrarse este lamentable hecho, unidades de inteligencia y policía judicial se desplazaron hasta el lugar para investigar el caso.

“Se logró determinar que estos sujetos se movilizaban en dos motocicletas. Dos de estos delincuentes ingresaron al sitio de comercio y dos más los esperaron en la parte externa. En estos momentos estamos recolectando videos de las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de algunas personas que se encontraban en el lugar con el fin de poder dar con la ubicación, captura y judicialización de estos delincuentes”, señaló Quintero.

El caso no ha pasado desapercibido para los caleños, quienes no han dudado opinar al respecto en redes, en su mayoría, aseveran que la inseguridad en Cali se ha incrementado y que no se sienten seguros en la ciudad.

“Estamos inseguros en todas partes. Hay que estar alertas con los delincuentes; si los capturan que no los dejen libres”; “¿será que aparecen el papá, la mamá, el tío, la tía, el primo o la prima llevándolos a que devuelvan lo hurtado o se la bebieron junto con ellos?”; “increíble cómo humillan inocentes y cuando los agarran sale más de un defensor”; “lamentable, estamos solos, esto se salió de las manos al alcalde Jorge Iván Ospina”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que a mediados del pasado mes de julio se presentó un hecho similar en el barrio El Troncal de Cali, donde un delincuente le disparó con un arma traumática a la empleada de un local comercial de esa zona.

Una cámara del lugar dejó en evidencia el tenso momento; se puede ver que el hombre intenta hurtarle un celular, pero la mujer se resiste, y mientras le reclama al ladrón por la acción, el sujeto le pega con la cacha del arma, luego le dispara, le roba un celular y emprende la huida.

“Retuit para identificar a este delincuente que, en Cali, en el barrio el troncal, le disparó con arma traumática a una mujer por resistirse a un atraco”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista Juan Carlos Villani, al publicar el video.

Retuit para identificar a este delincuente que, en Cali en el barrio el troncal, le disparó con arma traumática a una mujer por resistirse a un atraco @PoliciaColombia pic.twitter.com/WeZhzpECo4 — JUAN CARLOS VILLANI (@JUANVILLANI) July 16, 2022

De acuerdo con el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, Nelson Zabala, unidades de investigación criminal adelantan todas las diligencias para la recolección de la evidencia y pronta judicialización del delincuente. Sin embargo, un mes después, aún no se conoce el paradero del agresor.