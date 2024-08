“Yo me tiro al suelo”: revelan versión del conductor del MIO que protagonizó escena de película en Cali, con persecución y disparos

El viernes 23 de agosto de 2024 las redes sociales se inundaron con unas imágenes inéditas. Un bus de servicio público adscrito al MIO (Masivo Integrado de Occidente), de Cali, pretendió ingresar en la noche, a toda velocidad, a las instalaciones de la Tercera Brigada Cantón Militar Pichincha.

El vehículo iba a toda velocidad, esquivando vehículos particulares y protagonizando una confusa escena de película en la noche caleña. A toda velocidad, peleando con un vehículo particular, siendo grabado por otros transeúntes desde sus carros y motos particulares y terminando contra una instalación militar, donde fue detenido a punta de disparos, las imágenes generaron gran confusión.

¿Qué sucedió? El diario El País, de Cali, dio a conocer el relato que el conductor del vehículo le entregó a la Fiscalía General de la Nación. “Me encontraba prestando servicio de transporte masivo de pasajeros MIO en la ruta, en el vehículo de placas VOX 537 que pertenece a la empresa Blanco y Negro Masivo. Cuando estoy esperando el cambio de luz semafórica a la altura de la calle 44 con autopista suroriental, me dispongo a iniciar marcha para hacer el retorno y un vehículo particular de placa BCT me colisiona por el costado izquierdo delantero. Del vehículo desciende el conductor en una actitud agresiva y, sin mediar palabra, me agrede verbalmente y me escupe la cara; luego toma una piedra impactando y partiendo el panorámico frontal del bus masivo”.

El conductor, de acuerdo con el relato del referido medio, siguió con su narración sin contextualizar alrededor de por qué el insulto del conductor del vehículo particular. “El conductor del vehículo de placa BCT al parecer llama telefónicamente a otros sujetos que, pasados 15 minutos del accidente, llegan en motocicleta. En comunicación con el centro de control del sistema MIO solicito apoyo de la Policía Nacional en vista de la actitud agresiva de los sujetos en moto, quienes me insultaban y amenazaban de muerte constantemente”.

“Observo que uno de los sujetos saca un arma de fuego y por salvaguardar mi vida inicio marcha del bus masivo. Mientras voy transitando sentido sur, en estado nervioso y asustado, solicito a centro de control apoyo urgente de la Policía, que nunca llegó a auxiliarme. Al mismo tiempo, los sujetos en moto y carro me persiguen, unas ambulancias intentan cerrarme el paso y yo trato de esquivarlos por temor a que me causen daño a mi integridad física, trato por todos los medios de llegar a un punto seguro, pero de manera constante las ambulancias y el señor quien conducía el vehículo de placas BCT me cerraban el paso”, agregó.

Por esa razón, explicó, él decidió incursionar en el batallón militar, totalmente consumido por los nervios. “En ese momento, los soldados del batallón realizan disparos y yo me tiro al suelo pidiendo auxilio. Luego un soldado me detiene y le manifiesto toda la situación del por qué ingresé al batallón como acto de salvar mi vida y los soldados corroboran la multitud de sujetos que me venían persiguiendo”.

Comunicado MetroCali | Foto: Comunicado MetroCali

Tanto la empresa MIO como el Batallón Militar Pichincha se pronunciaron desde sus competencias para dar cuenta de lo que supuestamente sucedió. “En los hechos narrados previamente por el conductor, dos usuarios del MIO sufrieron lesiones y fueron trasladados a centros asistenciales donde recibirán atención gracias a las pólizas de seguro que cubren los vehículos del Sistema Masivo”, anotó la empresa.