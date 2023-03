Abren investigación en contra de la secretaria del Interior de Cartagena; el alcalde William Dau respaldó a la funcionaria

La secretaria del Interior de Cartagena continúa dando de qué hablar. Esta vez se trata de un presunto caso de conflicto de intereses, luego de que se conociera la millonaria suma que recibió la Fundación FEM, la cual fue fundada por la funcionaria.

En la tarde del pasado lunes -27 de marzo- el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, por medio de una alocución hecha en la página de Facebook de la Alcaldía, habló acerca de las diferentes denuncias hechas en contra de Ana María González Forero.

Ana María González Forero - secretaria del Interior de Cartagena - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

En la transmisión en vivo, el burgomaestre ratificó el apoyo que le brinda a la secretaria, resaltando que González Forero se encuentra capacitada para ejercer un cargo público. Dau explicó que el dinero dado a FEM venía de una convocatoria hecha por los Países Bajos y quien habría postulado a Cartagena para el proyecto sería una mujer francesa que trabajó con la Fundación por un periodo de año y medio.

“Los europeos tienen unos estándares éticos mucho más altos de los que tenemos nosotros en Colombia, y especialmente en la ciudad de Cartagena. Ellos mismos, los holandeses, se dieron a la tarea de hacer su debida diligencia, investigación, pusieron a averiguar los vínculos, Ana María, FEM, la contratación, y ellos llegaron a la conclusión que no había ningún problema ni jurídico ni ético”, explicó William Dau.

Sin embargo, lo que más ha causado revuelo es la confirmación del supuesto conflicto de interés, pues el mismo alcalde reveló que la funcionaria habría contratado a cuatro personas de FEM para ejercer cargo públicos por medio de OPS.

No obstante, las declaraciones del mandatario estarían desmintiendo las denuncias hechas por parte del Concejo Distrital con respeto a unas supuestas “nóminas paralelas” pagadas con dineros del erario.

Las declaraciones, pruebas y demás información que han salido a la luz dieron paso a que la Procuraduría abriera una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Ministro de Transporte también denunció a la secretaria

Paralelo a esta situación, durante una reunión en Barranquilla sobre la situación que atraviesa el peaje de Papiros en el Atlántico, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, también se refirió al panorama en la ciudad de Cartagena, donde resaltó que los funcionarios no deben manifestar su apoyo a los diferentes comités antipeajes.

En medio de su intervención, señaló a la secretaria del Interior de Cartagena, Ana María González, de apoyar a los comités antipeajes de La Heroica, incentivándolos a realizar manifestaciones con las que exigen el desmonte de las instalaciones de cobro.

Ministro de Transporte, Guillermo Reyes y secretaria del Interior de Cartagena, Ana María González - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO - Alcaldía de Cartagena

Por esta razón, el ministro Reyes aseguró que interpondrán denuncias fiscales y disciplinarias ante los entes de control, puesto que debido a su rol como funcionaria, no puede apoyar ni promover estas actividades.

“Uno no puede ir irresponsablemente por el país que voy a quitar peajes como en Cartagena, la alcaldesa encargada dijo que apoyaba el comité antipeaje en contra del peaje -Marahuaco-. La voy a denunciar fiscal y disciplinariamente porque el no pago de los peajes no puede ser la actitud de un servidor público. Nosotros no nos hemos sentado para no pagar, sino para revisar, algo que yo pedí hace 45 días sobre la estructura financiera de la concesión en los tres peajes”, dijo Reyes.

Por otro lado, el jefe de cartera se refirió al desmonte de los peajes, manifestando que esto sucederá cuando inicien los cobros de valorización.

Guillermo Reyes, ministro de Transporte - Foto: juan carlos sierra-semana

“Yo les quito el peaje con mucho gusto, apenas empecemos a cobrar valorización a todos los colegios, fincas, hoteles, casas de todas las zonas aledañas, a las dobles calzadas, porque así lo permite la ley y lo estipula el plan de desarrollo. El desmonte se hará efectivo una vez se tenga otra manera de financiación”, explicó Reyes.

Asimismo, dejó claro que el próximo primero de abril los peajes a nivel nacional comenzarán sus cobros con normalidad.