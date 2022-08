Atención: nueva rotación de pico y placa para taxis de Cartagena

Foto: Archivo Particular - Cortesía

Mediante el decreto 1196 de 26 de agosto de 2022, el alcalde William Dau Chamat estableció las medidas de restricción para vehículos tipo taxi, las cuales se aplicarán desde el lunes 29 de agosto de 2022 hasta el 25 de agosto de 2023, en el horario de 6:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente, de lunes a viernes, en todas las vías del Distrito.

Esta primera semana de rotación se ejecutará de la siguiente manera:

Lunes 29 de agosto: los dígitos 7 y 8.

Martes 30 de agosto: 9 y 0.

Miércoles 31 de agosto: 1 y 2.

Jueves 1 de septiembre: 3 y 4.

Viernes 2 de septiembre: 5 y 6.

El cambio en la rotación se establece cada mes, así que la próxima actualización será el 3 de octubre. Para el mantenimiento de los vehículos, se autoriza su circulación durante los días de restricción vehicular, y para ello deberá circular sin la silla trasera y con un aviso colocado en el vidrio frontal con la inscripción “vehículo en mantenimiento por pico placa”.

El infractor de las medidas adoptadas será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 769 de 2022, modificado por el artículo 21 de la ley 1383 de 2010 (Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado. Infracción C14).

Mientras tanto, la rotación para carros particulares y motocicletas continúa igual hasta el 30 de septiembre.

Carros particulares

La medida para carros particulares aplica desde las 7:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., de lunes a viernes, con excepción de los días festivos.

Lunes 22 de agosto: 7 y 8

Martes 23 de agosto: 9 y 0

Miércoles 24 de agosto: 1 y 2

Jueves 25 de agosto: 3 y 4

Viernes 26 de agosto: 5 y 6

Motocicletas

Para las motocicletas la restricción va desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., de lunes a viernes, a excepción de los festivos.

Lunes 22 de agosto: 7 y 8

Martes 23 de agosto: 9 y 0

Miércoles 24 de agosto: 1 y 2

Jueves 25 de agosto: 3 y 4

Viernes 26 de agosto: 5 y 6 (Día sin moto)

Esta medida aplica para los vehículos tipo motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo las cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas con pedaleo asistido con motor.

Otros hechos sobre la movilidad en Cartagena

En lo que va corrido de 2022, la malla vial de la ciudad de Cartagena ha tenido múltiples intervenciones. Actualmente, la fase II de rehabilitación está a punto de terminar y los planes para la siguiente etapa están en ejecución.

El pasado 11 de agosto, la Secretaría de Infraestructura hizo pública la convocatoria para la licitación de la Fase III de rehabilitación de malla vial, la cual priorizará los puentes de la ciudad de Cartagena.

Con respecto a los puentes Román y Jiménez, existe una particularidad y es que los habitantes del barrio Manga, quienes son los directamente afectados, piden al Distrito la reconstrucción de los mismos.

En la mañana del martes 23 de agosto, el mandatario de la ciudad en medio de una rueda de prensa se pronunció con respecto al tema de la reconstrucción de los puentes que solicitan los residentes del barrio.

“Tampoco hay plata para hacer puentes nuevos, por ejemplo, el puente Las Palmas, era algo que el Distrito iba a arreglar, pero cuando fueron a hacerle mantenimiento los ingenieros se dieron cuenta de que la infraestructura no se puede arreglar, hay que tumbarlo y hacer uno nuevo (...) “Hay otros puentes que hay que construir nuevos y Cartagena no tiene el dinero, por más protesta que la gente haga, no hay dinero con qué hacer esos puentes”, declaró William Dau Chamat, alcalde de Cartagena.