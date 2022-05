“Si la persona no cuenta con un seguro de tránsito o dinero en efectivo, estas empresas privadas de ambulancias no ayudan en las emergencias”.

¿Ambulancias no atienden heridos? La polémica denuncia de los bomberos en Cúcuta

Un caso sobre una persona herida tiene indignado al Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cúcuta, que denunció a través de sus redes sociales que el personal de las ambulancias se negó a atender esta emergencia debido a que no se trataba de un accidente de tránsito.

En hechos desconocidos, el pasado domingo 8 de mayo resultó herido por arma de fuego un habitante de calle, quien se encontraba tirado dentro del Canal Bogotá, a la altura de la central de abastos.

Por su parte, la comunidad del sector alertó a la Policía Metropolitana de Cúcuta sobre lo ocurrido y ellos, tras verificar el hecho, dieron aviso a las ambulancias de la ciudad para salvaguardar la vida de esta persona herida, pero según manifiestan, el personal de asistencia médica nunca llegó al lugar.

Las autoridades determinaron llamar al Cuerpo de Bomberos para auxiliar a esta persona, quienes de inmediato llegaron al lugar de los hechos y esperaron por aproximadamente una hora a la red pública o privada de las ambulancias, pero ninguna de ellas aparecieron. Los organismos de socorro decidieron utilizar la ambulancia que está designada para ellos y llevar al habitante de calle a un centro médico.

Así lo dio a conocer el subteniente del Cuerpo de Bomberos voluntarios de Cúcuta, Gerardo Díaz, quien estuvo a cargo de esta labor de rescate y manifestó que se trataría de una persona de aproximadamente 25 años, la cual presentaba algunas heridas en el tórax y con pulsaciones cardiacas bajas. De igual forma, indicó que a esta persona se le realizó la intervención en el sitio y fue empaquetado de forma improvisada para ser extraído hacia un lugar seguro.

“Lamentablemente, tenemos que decir que si la persona no cuenta con un seguro de tránsito o dinero en efectivo, desafortunadamente estas empresas privadas de ambulancias no ayudan en las emergencias, esto quiere decir que si no se tiene plata, las personas se pueden morir”, argumentó el líder de esta organización.

Aumenta cifra de conductores ebrios en Cúcuta

En los últimos días, las autoridades han manifestado que se han aumentado los casos con relación a las personas que son sorprendidas manejando en estado de alicoramiento y aseguran que se comienzan a escasear las boquillas para las pruebas de alcoholemia en Cúcuta.

Por su parte, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, indicó que cada dos días son sorprendidas tres personas manejando sus vehículos bajo los efectos del licor, por lo que esto ha generado que un 50 % de los fallecidos en accidentes de tránsito se relacionen por conducir ebrios.

Además, esta entidad manifestó que por el incremento de casos con personas que manejan con algún grado de alcoholemia, se están quedando sin boquillas para detectar a las personas que infringen la ley, “siguen los ciudadanos de manera constante tomando las llaves después de haber ingerido alcohol u otras sustancias, estamos en una situación tal que el suministro de boquillas ya se nos está agotando por la cantidad de personas que han tenido que ser sometidas a este tipo de pruebas”, expresó Mayid Gene Beltrán, secretario de tránsito de Cúcuta.

Preocupadas se encuentran las autoridades que regulan el tránsito en la ciudad de Cúcuta, debido al incremento de conductores en estado de alicoramiento, generando así un riesgo para toda la población al transitar por los principales corredores viales de esta región de frontera.

“Diariamente se pueden usar no menos de 50 a 80 boquillas porque inclusive en los días hábiles también se sorprenden a los ciudadanos en este tipo de situaciones”, explicó Mayid con relación a la escasez que se presenta.

Por otra parte, las autoridades policiales de la ciudad, comentaron que en los primeros cuatros meses de 2022, se han registrado más de 100 conductores bajo los efectos del alcohol