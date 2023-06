Rotación del pico y placa en Cúcuta para taxis en junio

Inició un nuevo mes y las autoridades dieron a conocer a la ciudadanía la rotación del pico y placa en la ciudad de Cúcuta, medida que restringe la movilidad para vehículos del servicio público tipo taxi.

De esta manera, los automotores de este gremio tendrán restricción de circulación de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 11:00 p. m. de la siguiente manera:

Taxis en Cúcuta. - Foto: Jonathan Ruiz

Primera, tercera y quinta semana de junio

Martes: placa terminada en 7.

Miércoles: placa terminada en 6.

Jueves: placa terminada en 5.

Viernes: no circulan vehículos con placa terminada en 4.

Segunda y cuarta semana de junio

Lunes: placa terminada en 3.

Martes: placa terminada en 2.

Miércoles: placa terminada en 1.

Jueves: placa terminada en 9.

Viernes: placa terminada en 0.

Así será la restricción para taxis en junio. - Foto: Alcaldía de Cúcuta

Los conductores que no acaten la restricción de movilidad se exponen a recibir sanciones de las autoridades de tránsito, por lo que deben atender los detalles de la normativa del pico y placa y abstenerse de sacar los vehículos cuando se tiene la restricción.

En caso de incumplir esta medida, el conductor será sancionado, según lo consagrado en el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, con una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), es decir, aproximadamente 500.000 pesos; el vehículo podría ser inmovilizado por autoridades competentes.

Por otro lado, la Secretaría de Tránsito Municipal recordó a los conductores que en la ciudad se encuentra vigente el decreto 300 de 2019, el cual estipula restricciones de movilidad para vehículos particulares.

En ese sentido, y de acuerdo con el decreto, se restringe la circulación de vehículos con el último dígito de sus placas; es decir, lunes (1 y 2), martes (3 y 4), miércoles (5 y 6), jueves (7 y 8), viernes (9 y 0). Estos automotores no podrán estar en las calles en los siguientes horarios: 7:30 a. m. a 9:00 a. m., 11:30 a. m. a 1:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

Las autoridades han hecho un estudio para cambiar el pico y placa. - Foto: Jonathan Ruiz

“Esta medida, que aplica para vehículos matriculados en el área metropolitana (Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander, El Zulia y San Cayetano), consiste en restringir la circulación vehicular en el perímetro del centro”, señaló la entidad.

De igual manera, se estableció la medida de “placa día”, la cual indica que los vehículos con placa nacional o extranjera tienen restricción de movilidad entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. en toda la ciudad y el área metropolitana, exceptuando los anillos viales.

Cabe mencionar que se tenía estipulado un cambio en la rotación de la medida; sin embargo, las autoridades aún no han determinado la nueva restricción de vehículos particulares, por lo que el pico y placa sigue igual.

“El pico y placa a 4 dígitos NO está implementado, ni se implementará, hasta tanto no se tenga un decreto formal (que no está proyectado actualmente). En este momento se mantiene la medida del pico y placa a 2 dígitos (la actual) y rige de forma normal en todo el municipio”, señaló la administración municipal.