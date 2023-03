Consumo de alucinógenos en niños alerta el sistema de salud en Cúcuta

Una alarmante situación se estaría registrando en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, donde personal de salud advirtió sobre el consumo de sustancias alucinógenas en menores de edad.

Por su parte, Arístides Hernández, presidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (Anthoc), dio a conocer qué niños menores de diez años en adelante, están siendo internados en el Hospital Mental Rudesindo Soto de Cúcuta, debido a esta problemática.

“La semana pasada, recibimos un niño de 8 años, a quién lo habían conectado al consumo de la dosis de enganche, desafortunadamente, pues quedan allí conectados”, indicó el vocero.

Panorama de la ciudad de Cúcuta. - Foto: Los manes del Drone

Así mismo, hizo una recomendación especial a los padres de familia para que tengan más cuidado con sus hijos, quienes se estarían viendo vulnerados ante la situación de inseguridad que afronta actualmente este territorio.

“Esto es un flagelo que se está viviendo no solo en los colegios públicos de Cúcuta, sino también en el área metropolitana y en varias partes del departamento”, señaló el presidente de Anthoc.

Ante esto, se espera que la Secretaría de Salud de Cúcuta, se apersone del tema y brinde acompañamiento a los estudiantes de los planteles educativos de la ciudad con el fin de evitar más situaciones como estas.

Inseguridad en Cúcuta

La inseguridad en Cúcuta cada vez está más peligrosa, donde los criminales siguen atemorizando a los comerciantes, intimidándolos con extorsiones que podrían terminar en tragedia.

Este flagelo tiene afectado al gremio de comerciantes, específicamente en la zona céntrica de Cúcuta y parte de la comuna 6, quienes han recibido mensajes de textos amenazantes, al igual que llamadas de desconocidos, donde les exigen una ‘vacuna’.

Ante esta situación, SEMANA conoció el testimonio de una de las víctimas, quien pidió reservar su identidad, por temor a lo que le pueda suceder, debido a que los amenazantes los intimidan con atentar contra ellos y sus negocios.

Banda delincuencial Los Costeños - Foto: Images: Stock

“Realmente no tenemos garantías para seguir trabajando, rechazamos el accionar de los grupos criminales que cada vez toman más fuerza en la ciudad. En días pasados me llamaron y me exigieron hasta 50 millones de pesos”, indicó la propietaria de un local, ubicado en un reconocido centro comercial del centro de Cúcuta.

De acuerdo con las autoridades, más de 50 grupos de delincuencia operan en este territorio fronterizo, quienes se dedicarían principalmente a disputar la venta de estupefacientes, así como también realizar cobros extorsivos.

Por su parte, el coronel Juan Carlos Ramírez Chaves, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), indicó que estos delincuentes se estarían haciendo pasar como integrantes del Tren de Aragua para cometer sus extorsiones.

Estas extorsiones se estarían presentando constantemente. - Foto: Internet.

“El accionar de estos sujetos es generar temor, horror a sus víctimas, obligándolas a hacer los pagos de las exigencias. La invitación es a la ciudadanía en general a denunciar cualquier hecho de extorsión al número 165 del Gaula de la Policía Nacional, donde estaremos atentos a cualquiera situación de apoyo”, señaló el oficial.

Sin embargo, algunos comerciantes no denuncian por temor a sus vidas, por lo que en lo recorrido de este año 2023, ya se han registrado dos ataques con granada a establecimientos de comercio, donde, según las autoridades, estarían relacionados con estos cobros extorsivos.