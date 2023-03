Más de 600 personas fueron desalojadas de un terreno privado en Cúcuta

Una preocupante situación de invasión de terrenos se presentó en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, donde más de 600 personas se estaban adueñando de una finca.

De acuerdo con Yessid Blanco, personero de Cúcuta, dio a conocer en SEMANA que desde el pasado 28 de febrero miles de personas, entre ellas víctimas del conflicto armado, migrantes, madres de familia, adultos mayores, embarazadas y niños, se instalaron en el sector conocido como La Conquista.

Las autoridades acompañaron esta situación. - Foto: Suministrada a SEMANA - Yessid Blanco

“Este terrero privado de alrededor de 120 hectáreas fue invadido por aproximadamente 600 a 700 familias, las cuales exigían garantías de vivienda, empleo, asistencia médica y demás”, señaló el vocero.

Por su parte, el propietario del terreno, identificado como José Alirio García Ordóñez, interpuso una acción de tutela, la cual salió a su favor, donde por orden del Juzgado Cuarto Administrativo de Cúcuta, el pasado viernes 24 de marzo, se llevó a cabo el desalojo de estas personas con la intervención de más de 300 uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

En medio del panorama se registró una discusión sin ninguna novedad. - Foto: Suministrada a SEMANA - Yessid Blanco

Ante esto, la Personería de Cúcuta recalcó que puso en conocimiento a la administración municipal la situación de estas personas sin hogar, con el fin de brindarles apoyo para afrontar esta problemática.

“Procedimos a las autoridades pertinentes para que los incluya en los programas de vivienda, interés social y demás, para que no se les vulnere los derechos a estas personas que estaban ocupando irregularmente este predio”, puntualizó Blanco en este medio.

Por lo pronto, la secretaria de Gobierno Municipal, Hidela Benítez, fue enfática al mencionar que esta no es la primera situación que se presenta de invasión de terrenos, por lo que recomendó a la ciudadanía en general cercar sus predios para evitar acciones como estas.

La Personería de Cúcuta busca garantías a estas personas sin hogar. - Foto: Suministrada a SEMANA - Yessid Blanco

Casos de extorsión en Cúcuta

La inseguridad en Cúcuta cada vez está más peligrosa, donde los criminales siguen atemorizando a los comerciantes, intimidándolos con extorsiones que podrían terminar en tragedia.

Este flagelo tiene afectado al gremio de comerciantes, específicamente en la zona céntrica de Cúcuta y parte de la comuna 6, quienes han recibido mensajes de texto amenazantes, al igual que llamadas de desconocidos, donde les exigen una ‘vacuna’.

Ante esta situación, SEMANA conoció el testimonio de una de las víctimas, quien pidió reservar su identidad, por temor a lo que le pueda suceder, debido a que los amenazantes los intimidan con atentar contra ellos y sus negocios.

“Realmente no tenemos garantías para seguir trabajando, rechazamos el accionar de los grupos criminales que cada vez toman más fuerza en la ciudad. En días pasados me llamaron y me exigieron hasta 50 millones de pesos”, indicó la propietaria de un local, ubicado en un reconocido centro comercial del centro de Cúcuta.

De acuerdo con las autoridades, más de 50 grupos de delincuencia operan en este territorio fronterizo, quienes se dedicarían principalmente a disputar la venta de estupefacientes, así como también realizar cobros extorsivos.

Por su parte, el coronel Juan Carlos Ramírez Chaves, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), indicó que estos delincuentes se estarían haciendo pasar como integrantes del Tren de Aragua para cometer sus extorsiones.

“El accionar de estos sujetos es generar temor, horror a sus víctimas, obligándolas a hacer los pagos de las exigencias. La invitación es a la ciudadanía en general a denunciar cualquier hecho de extorsión al número 165 del Gaula de la Policía Nacional, donde estaremos atentos a cualquier situación de apoyo”, señaló el oficial.

Sin embargo, algunos comerciantes no denuncian por temor a sus vidas, por lo que en lo recorrido de este año 2023, ya se han registrado dos ataques con granada a establecimientos de comercio, donde, según las autoridades, estarían relacionados con estos cobros extorsivos.